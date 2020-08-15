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輸陳其邁43萬票！李眉蓁宣布敗選　稱高雄市民是最大贏家

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-15 18:45:08update2020-08-15 18:46:54

▲高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁宣布敗選感言，向所有支持者表達感謝，並恭喜當選者陳其邁。（圖／NOWnews直播）
▲高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁宣布敗選感言，向所有支持者表達感謝，並恭喜當選者陳其邁。（圖／NOWnews直播）
高雄市長補選今（15）日舉行投票，全高雄1823間投開票所約在晚間6點13分完成開票作業，民進黨候選人陳其邁以70%的得票率，拿下67萬1804票，擊敗僅得24萬多票的國民黨李眉蓁和3萬多票的民眾黨吳益政。李眉蓁競選總部也召開記者會，發表敗選感言。

李眉蓁在國民黨主席江啟臣以及團隊陪同下，召開記者會，向所有的支持者表達感謝，她說，高雄市選戰結束了，這個最終戰非常的漫長，整個過程也像外面的天氣一樣非常陰晴不定，偶爾還會雷雨交加，但是終於結束了，高雄人今天做出了選擇，她誠心地向陳其邁恭喜，也期待他未來能帶領高雄，給高雄市民更好的生活。

李眉蓁表示，這場選舉最大的贏家，就是高雄市民，因為這段期間讓大家重新注意、關心高雄，任何困境也因此被突顯出來，希望新市長能夠解決高雄很多的問題、負債問題，未來在投資、引資、產業成長、人口成長，讓高雄能重回第二大城的榮耀，她也會繼續在市議會好好監督陳其邁市長、不會離開大家。

對於敗選，李眉蓁說，這場選與讓她倍數成長，她也知道自己的努力不夠，還有很多地方需要成長、學習及改進，對於敗選她願意扛下所有責任，同時抱持著順逆皆精進，毀譽不動心的態度。

同時，李眉蓁也向所有黨主席江啟臣的提名表達感謝，而黨中央到地方黨部還有來自黨內各個先進為她加油，大家一同凝聚團結的力量，李眉蓁深深一鞠躬感謝所有的高雄市民還有來自四面八方對她的支持與鼓勵指導。

最後，李眉蓁也提到，一座城市的進步會被對立跟分化，所以她呼籲所有支持者們，大家要保持開心的心情，給陳其邁一個未來領導高雄的機會；而這場選舉，李眉蓁說她有遺憾但沒有委屈，經過這次淬煉，他會更加努力也會更好、她也深信今天過後高雄不再有政治的干擾跟紛擾，要大家起努力、讓高雄更好。

關鍵字

陳其邁 高雄市長補選 選舉 高雄市長 李眉蓁

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