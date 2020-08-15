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高雄市長補選慘敗　民眾黨：路很長會繼續走下去

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-08-15 18:54:19

▲高雄市長補選，台灣民眾黨推薦的吳益政僅得3萬8,960票。（圖／民眾黨臉書）
▲高雄市長補選，台灣民眾黨推薦的吳益政僅得3萬8,960票。（圖／民眾黨臉書）

高雄市第3屆市長補選於今（15）日舉行投票，依據高雄市選舉委員會開票統計結果3位候選人，得票數分別為陳其邁（民主進步黨推薦）67萬1,804票、吳益政（台灣民眾黨推薦）3萬8,960票、李眉蓁（中國國民黨推薦）24萬8,478票。這是民眾黨成立後首場直轄市長選舉，面對慘敗，民眾黨表示，「路還很長，我們會繼續走下去。

民眾黨透過臉書表示，「這是一場艱辛難贏的選戰，但我們仍然要站出來，為公平正義而戰。」因為我們希望隨時讓執政者感到戒慎恐懼，執政太過安逸，終將無所作為，讓行政權取得艱辛，才會讓人更感到為民服務的權利是如此得來不易，也如此珍貴，才會讓人更加珍惜，這次是我們努力不夠，坦然接受結果。

民眾黨表示，「我們輸了，但我們相信這次的選戰是高雄改變的契機」，因為這段時間我們喚醒民眾對空污改變的期待、也喚醒民眾對財政紀律的覺醒。我們喚醒了高雄對於勞工朋友的關心、也喚醒高雄對永續的認知。到今夜我們仍然很清楚的知道，其實吳益政對於地方的認知、專業的學識以及深耕高雄的心，並不比其他候選人差，但我們真的需要更努力。

民眾黨感謝高雄市民的支持，大家的託付我們都感受到了，也在這邊恭喜陳其邁先生當選，我們希望、也相信陳其邁先生可以接受本黨及本黨吳益政候選人提出的政見與對高雄的期待，讓偉大的港都依舊光榮。

民眾黨表示，今年高雄經歷太多次的選舉，大家終於喘口氣了，在接下來的兩年，如何填補過去的不足將會成為高雄最關注的方向，只要能夠幫忙的，民眾黨依舊會以民眾的最大福祉為目標而持續努力。「路還很長，我們會繼續走下去。」

關鍵字

陳其邁 吳益政 補選 民眾黨 高雄

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