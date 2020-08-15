王子復仇2年不晚　陳其邁宣佈勝選

這場選戰對民進黨來說有不能輸的壓力，更要贏的漂亮，因選舉單純，開票速度飛快，開票後一小時，中選會顯示陳其邁的票數就已經超過30萬票，5點20分已開出超過八成選票，當選門檻為51萬7859人，陳其邁得票率達七成，已篤定當選，現場「我高雄、我驕傲」歡呼聲不斷。
陳其邁上台時，先以三次「謝謝大家」，並一鞠躬感謝支持民眾，陳其邁致詞時表示，他接到吳益政、李眉蓁議員對他的祝福，他感謝這兩位候選人在選舉的過程展現了政治家的風範，大家的立場、主張也許不一樣，但是相信經過這次的市長補選，彼此的包容彼此的選舉，就在8月15號選舉結束之後，這就是高雄人團結的開始。
陳其邁說：「我的內心充滿了無限的感激，在這座偉大的城市，有我們所有大家禍福與共、生死相依的市民朋友，在這一年多來我們攜手一起走過。就如同今天的天氣一樣，也許過程風風雨雨，也許過程爭吵不斷，但是民主的可貴，就是讓我們在民主的過程裡面，彼此的包容、彼此的學習、彼此的欣賞。」
陳其邁強調，從今天開始也會用最謙卑的態度來向支持兩位對手的所有市民朋友學習，因為我知道這些市民朋友的監督、批評都是讓他有更好的能力來學習反省，陳其邁並再次的深深一鞠躬表達感謝。
陳其邁指出，大家的支持讓他的肩膀無比沉重，但他會肩負著大家的期許勇往直前，未來用人不分黨派、在地優先、專業優先，組成有政府會做事的市府團隊，未來高雄隊一定會貫徹四大優先「產業轉型優先、增加就業優先、重大交通建設優先、解決空氣汙染四項優先」，也許在這座城市有先來後到、有不同族群、不同差異、不同意見，但是我相信這種差異、這種不同意見都是讓我們這座偉大的城市能夠經過民主的程序大步邁進，成為一個偉大的城市。
陳其邁最後再一次的感謝民眾的一路相挺，讓他一個高雄的子弟可以擔任高雄市長來承擔責任，陳其邁也宣示「高雄，我們準備好了！我們準備大步邁進！」今天投票的結果證明一件事情，就是民主的勝利、高雄的勝利，讓高雄每一個人都能夠在這裡尋找自己的夢想。