巷仔內／從陳其邁「終於贏了」看台灣邁入民粹不歸路

會有這一次的高雄市長補選，起因是國民黨籍的韓國瑜被高雄市民罷免成功。儘管罷免韓國瑜有100種理由，但最大的共識應該是「市長剛選上，就跑去選總統」，當然，「討厭韓國瑜」也是推波助瀾的極大支撐點。
陳其邁這次補選大獲全勝，拿下七成得票率，李眉蓁只拿到兩成五，比外傳的「國民黨在高雄有三成基本盤」還要低，顯示當初的「韓粉」這次沒把票投給藍營，韓粉是否煙消雲散？尚未可知，但藍營在高雄的氣勢與群眾基礎，在韓國瑜被罷免後，似乎已各自歸隊，這也顯示「討厭韓國瑜」是日正當中，與部分選民認定李眉蓁還無法承擔市長的位子。
平心而論，政治人物轉換跑道其實並非十惡不赦，若說轉換跑道是「大惡」，若國家有難，以後有能力救亡圖存的人，卻因為「其原本職位尚未坐到滿」，提早一天離開都不行，就必須放棄參選，一個國家可能因此就滅亡，更不要說有人「投筆從戎」，擴大解釋下，以後連民眾臨時轉換職涯都可能是罪大惡極。
真正發自內心的原因，應該還是「討厭韓國瑜」，也可能包含了「討厭對岸」因素。
民主社會自由選舉，人民有參選自由，也有投票自由，選民想把票投給什麼人，就投給什麼人，不一定要有冠冕堂皇的理由。平心而論，韓國瑜不是因為爆發貪腐弊案被罷免，或是做出對高雄市政極大傷害才下台，而是選民「開始討厭他」，就要市長在法定任期前下台。
或許有人會提到「韓國瑜進入香港的中聯辦」，這其實也是潛藏在內心深處的「討厭」占了較大因素。姑且不論是否為「賣高雄水果，需與中方基本的禮尚往來」這點，或許還有人記得南北韓雙方領導人文在寅、金正恩在2018年於北緯38度的世紀之握吧？
當時金正恩跨越了38度線，前來與文在寅見面，原本是象徵性來到南韓，但金正恩不按牌理出牌，握手時，臨時把文在寅拉過去線的那端，讓文在寅「也來到北韓」，這超乎外交劇本的安排，真會有人認為，文在寅跨越了38度線，就該槍斃？
因「討厭」或「喜歡」去投票，其實也不違法，不過原本的民主政治投票設計，構想與核心可能不是以這兩點為出發點。「討厭」或「喜歡」會衍生民粹政治，也會出現盲點。
電影鐵達尼號沈船時有一幕，傑克與蘿絲在密閉船艙中，要找出通往甲板求生的路，在走道看到一群人，同樣找不到出口，傑克向他們揮手指走這邊，但那群人看到傳道士，眼見傳道士一身道服，即使傳道士並非造船專業，但都跟著他走另外一條路，最後那群人是生是死，觀眾應該都清楚，畢竟「喜歡」或情緒上的「信任」，不是真正理智的判斷。
當然，韓國瑜不是傑克，高雄選民「繞了一大圈」再次選了陳其邁，也並非一定為錯誤，但選民把「討厭」和「喜歡」情緒極大化，讓台灣選舉環境走上「民粹」的不歸路。