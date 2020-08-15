🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

巷仔內／從陳其邁「終於贏了」看台灣邁入民粹不歸路

記者 陳弘志 / 特稿
calendar_today2020-08-15 20:40:22update2020-08-15 21:00:33

▲高雄市第3屆市長補選於15日開票揭曉，民進黨市長候選人陳其邁以 67 萬 1,804 票大幅領先，取得勝選。（圖／記者張文晃攝）
▲高雄市第3屆市長補選於15日開票揭曉，民進黨市長候選人陳其邁以 67 萬 1,804 票大幅領先，取得勝選。（圖／記者張文晃攝）
高雄市第3屆市長補選於15日晚間開票揭曉，投票率41.83％下，民進黨市長候選人陳其邁以 67 萬 1,804 票大幅領先，取得勝選，國民黨的李眉蓁只拿到 24 萬票，民眾黨的吳益政 3 萬票。陳其邁在參選高雄市長落敗後，終於在補選獲勝，重回高雄市政府。從罷免韓國瑜開始，到陳其邁終於入主，這樣繞了一大圈，台灣的選舉究竟邁入了什麼階段？

會有這一次的高雄市長補選，起因是國民黨籍的韓國瑜被高雄市民罷免成功。儘管罷免韓國瑜有100種理由，但最大的共識應該是「市長剛選上，就跑去選總統」，當然，「討厭韓國瑜」也是推波助瀾的極大支撐點。

陳其邁這次補選大獲全勝，拿下七成得票率，李眉蓁只拿到兩成五，比外傳的「國民黨在高雄有三成基本盤」還要低，顯示當初的「韓粉」這次沒把票投給藍營，韓粉是否煙消雲散？尚未可知，但藍營在高雄的氣勢與群眾基礎，在韓國瑜被罷免後，似乎已各自歸隊，這也顯示「討厭韓國瑜」是日正當中，與部分選民認定李眉蓁還無法承擔市長的位子。

▲前高雄市長韓國瑜14日出席李眉蓁選前之夜，他喊出口號「買一送一！」，票投給李眉蓁，「讓陳其邁去當行政院長照顧高雄」，比蘇貞昌給四千億元，對高雄更好。(圖/李眉蓁競選總部授權使用)
▲前高雄市長韓國瑜14日出席李眉蓁選前之夜，他喊出口號「買一送一！」，票投給李眉蓁，「讓陳其邁去當行政院長照顧高雄」，比蘇貞昌給四千億元，對高雄更好。(圖/李眉蓁競選總部)
平心而論，政治人物轉換跑道其實並非十惡不赦，若說轉換跑道是「大惡」，若國家有難，以後有能力救亡圖存的人，卻因為「其原本職位尚未坐到滿」，提早一天離開都不行，就必須放棄參選，一個國家可能因此就滅亡，更不要說有人「投筆從戎」，擴大解釋下，以後連民眾臨時轉換職涯都可能是罪大惡極。

真正發自內心的原因，應該還是「討厭韓國瑜」，也可能包含了「討厭對岸」因素。

民主社會自由選舉，人民有參選自由，也有投票自由，選民想把票投給什麼人，就投給什麼人，不一定要有冠冕堂皇的理由。平心而論，韓國瑜不是因為爆發貪腐弊案被罷免，或是做出對高雄市政極大傷害才下台，而是選民「開始討厭他」，就要市長在法定任期前下台。

或許有人會提到「韓國瑜進入香港的中聯辦」，這其實也是潛藏在內心深處的「討厭」占了較大因素。姑且不論是否為「賣高雄水果，需與中方基本的禮尚往來」這點，或許還有人記得南北韓雙方領導人文在寅、金正恩在2018年於北緯38度的世紀之握吧？

當時金正恩跨越了38度線，前來與文在寅見面，原本是象徵性來到南韓，但金正恩不按牌理出牌，握手時，臨時把文在寅拉過去線的那端，讓文在寅「也來到北韓」，這超乎外交劇本的安排，真會有人認為，文在寅跨越了38度線，就該槍斃？

因「討厭」或「喜歡」去投票，其實也不違法，不過原本的民主政治投票設計，構想與核心可能不是以這兩點為出發點。「討厭」或「喜歡」會衍生民粹政治，也會出現盲點。

電影鐵達尼號沈船時有一幕，傑克與蘿絲在密閉船艙中，要找出通往甲板求生的路，在走道看到一群人，同樣找不到出口，傑克向他們揮手指走這邊，但那群人看到傳道士，眼見傳道士一身道服，即使傳道士並非造船專業，但都跟著他走另外一條路，最後那群人是生是死，觀眾應該都清楚，畢竟「喜歡」或情緒上的「信任」，不是真正理智的判斷。

當然，韓國瑜不是傑克，高雄選民「繞了一大圈」再次選了陳其邁，也並非一定為錯誤，但選民把「討厭」和「喜歡」情緒極大化，讓台灣選舉環境走上「民粹」的不歸路。

關鍵字

陳其邁 韓國瑜 李眉蓁 高雄市長 民粹

NOW民調中心

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

王子復仇2年不晚　陳其邁宣佈勝選

王子復仇2年不晚　陳其邁宣佈勝選

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽