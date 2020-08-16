巷仔內／民眾黨想打贏選戰　除了靠柯文哲光環也要靠自己

2020總統及立委選戰，民眾黨靠著政黨票，獲得了5席不分區立委。不過為了政黨票選舉資格，而提名的所有地方立委，全部都以落選告終。立委選戰結束後，5月嘉義市東區過溝里里長、7月屏東崁頂鄉長補選，以及剛結束的高雄市長補選，民眾黨都未缺席，但仍舊一勝難求。
而民眾黨屢戰屢敗的關鍵原因，出在於黨主席柯文哲個人的政治光環，無法轉移給民眾黨的其他人。
早在2018年民眾黨還沒成立時，時任觀傳局長陳思宇投入士林大同區立委補選，就已經可見一班。同樣是補選，陳思宇當時打著「第一號柯家軍、白色力量」等口號投入選戰。當時身為台北市長的柯文哲，台北市內等同於柯文哲的一級戰區，結果陳思宇最終僅獲得不到一萬張選票，得票率僅一成出頭。
而雖然在2020立委選戰中，台灣民眾黨雖然獲得了接近150萬張的政黨票，佔總票數約11%，但說穿了只是全台灣民眾對於柯文哲的支持，是不是支持台灣民眾黨，還很難說。原因在於柯文哲這張牌，即使頻頻在民眾黨後續大大小小的選戰中被打出來，但仍舊無法透過個人魅力，影響民眾黨其他候選人的選舉結果。
而民眾黨現階段的問題點在於，每個人都只想依靠柯文哲的光環，沒有人想要獨當一面靠著深入經營基層贏得選戰。地方選區是需要一步一腳印深入經營的，不是只靠著柯文哲一個人下鄉揮揮手拍拍照握個手，就能夠輕鬆贏得選舉。
嘉義過溝里長補選，民眾黨提名的吳慧玲只是當地的一名家庭主婦，是個政治素人，面對到的對手則是前里長與公廟主委；屏東崁頂鄉長補選，民眾黨支持的廖國富主打「青年返鄉」，實質上就是一個長期不在地方的青年突然空降，對手則是18屆鄉民代表及19屆代表會主席。兩場地方選戰，民眾黨可以說是輸得一點都不冤枉。
而吳益政呢？身為18年資歷的高雄議員，地方勢力自然足夠，但選舉格局始終在地方市議員層級，沒有提高到足以挑戰市長大位。身邊的幕僚團隊沒有處理大型選戰的經驗，倉促南下的民眾黨助選團，則沒有經過地方基層的歷練，臨時組成的拼裝車團隊，根本無法在直轄市長等級的選戰中有所突破。
身兼民眾黨組織部主任的立委蔡壁如，曾經提到民眾黨透過以戰養戰的方式，培育基層實力。但重點是這些候選人選完了以後，在不具公職身份的情況下繼續深耕基層，未來才有機會在選戰中，以實力撼動藍綠政治版圖，不能就屁股拍拍沒事離開，或者永遠把柯文哲當百靈油，一到選戰就拿出來擦。