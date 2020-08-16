陳其邁「苦戀高雄」勝選謝票　承諾不會「吃碗內看碗外」

6月6日高雄市民投下高達93萬多的罷免同意票，此次陳其邁獲得67萬選票，中間這27萬票的差距，顯示同意罷韓的民眾有一部分並未投給陳其邁，對此陳其邁指出，補選難免會低一點，這是可以預期，但大家透過民主的程序來表達自己支持的不同對象，這都必須充分尊重。
陳其邁當選後首要面對的就是藍大於綠，朝小野大的局面，九月底就要提高雄市明年的總預算，上任後可能要繼續「緊緊緊」，陳其邁則表示，他昨（15）日已跟楊明州代理市長聯繫，希望在預算編列能夠在市政的重點上，以四大優先做為考量，並會儘速的把市府「會做事」的團隊組成後全力的檢討，對於預算或政策做整體的盤點。
陳其邁強調，未來市府團隊會全力跟議會合作，也許大家作法會有一點差異，但讓高雄更進步是大家共同的想法，議會是監督制衡，市府就是權力的負起執政責任，在這個民主政治原則之下，會用更柔軟的身段、更謙虛的態度來面對議員的質詢。
對於小內閣人選，陳其邁說，他提過要落實四大優先「產業轉型優先、增加就業優先、重大交通建設優先、解決空氣汙染優先」，希望在這理念下，來尋找副市長和所有的局處首長，用人唯才不分黨派，能夠貫徹在地優先跟專業優先，希望內閣團隊能夠立刻上工、解決問題。
代理市長楊明州是非常優秀的文官，過去兩人就有好的合作，未來也會繼續借重楊明州代理市長過去在市政上專業的工作表現，媒體問到楊明洲是否就是內定的未來副市長人選？陳其邁說，「沒有沒有，我們會再做全盤考量」。
對於市府小內閣的人事布局，陳其邁強調，因為才剛選完，現在選務還有很多的收尾動作，人事部分還需要有徵詢討論的過程，請大家給他一點時間徵詢當事者的意願，也要全力「找對人、做對事」一方面也希望利用這段時間在各領域找到更多問題，希望未來的內閣成員能夠接地氣，了解問題所在、解決問題；據了解，未來小內閣人事佈局議題早先團隊即嚴令「不可說」，誰說的誰就可能「見光死」，就是希望杜絕任何對人事佈局的相關紛擾，以免議題失焦。
而被問到當選市長，可能會錯過2024的布局，陳其邁則強調，市長的補選對他來說就是一場充滿奇幻的旅程，人生有很多過程是沒辦法預期，陳其邁也鄭重地跟市民朋友報告：「我就是把我市長的工作做好，把市長工作做好就是我跟選民的承諾，補選我的任期剩兩年，未來假如市政我做的好，我也會繼續尋求連任來全力的建設高雄，這是我對高雄的承諾，我不會『中途落跑』，也不會『吃碗內看碗外』」。