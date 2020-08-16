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吳益政敗選未現身陪同？柯文哲嗆民進黨：控制媒體帶風向

記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-08-16 13:47:18update2020-08-16 13:48:03

▲身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，16日受訪時，針對外界批評他在吳益政落選後並未出面陪同一事，表示民進黨操控媒體帶風向。（圖／台灣民眾黨提供）
▲身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，16日受訪時，針對外界批評他在吳益政落選後並未出面陪同一事，表示民進黨操控媒體帶風向。（圖／台灣民眾黨提供）
高雄市長補選在昨天（15日）晚間落幕，民眾黨徵召參選的高雄市議員吳益政，最終只獲得不到4萬張選票，得票率僅有4%，連選舉補助金都領不回來，堪稱是民眾黨的大敗。對此柯文哲不僅未陪同吳益政一同出來宣布敗選，而是跑到台中和平區為接下來的區長補選進行宣傳，對此民進黨立委賴品妤也在臉書上，批評柯文哲不敢承擔、刻薄寡恩。對此柯文哲今天（16日）上午接受媒體訪問時，直言民進黨完全控制媒體帶風向，反酸民進黨資源豐富講風涼話，更批評賴品妤「我們選舉干她什麼事？」。

昨天高雄市長補選開票結果出爐後，吳益政與身兼競選總幹事的立委蔡壁如，一同出面召開記者會宣布敗選。不過身為民眾黨主席的柯文哲，早在前一天選前之夜結束後，就前往台中為和平區長候選人掃街輔選。賴品妤則在臉書上表示，對照選前不斷助選放話，投票當天柯文哲作為民眾黨黨主席沒有陪吳益政一起宣佈敗選令人驚訝，「江啓臣身為國民黨主席至少有陪李眉蓁宣佈敗選，即使最後選情沒達到國民黨所謂的三成防線。」賴品妤說，「柯文哲後續台中掃街助選行程一定是事先就安排好，表示這個人從頭到尾都沒有打算陪候選人一起承擔責任，就算是直轄市市長層級這麼高的選舉，刻薄寡恩莫甚於此」。

不過針對賴品妤這樣的說法，柯文哲似乎相當不以為然。先是將矛頭對準民進黨與媒體，直言「我也知道目前媒體在被民進黨完全控制的狀態下，就是沒辦法的事啊！」柯文哲強調，「我們做為一個小黨，資源有限，那像我們在選前之夜的掃街遊行完以後，我是坐最後一班高鐵到台中，然後再坐車到谷關，到谷關已經是晚上12點多了，因為隔天要上梨山。」柯文哲強調，針對輔選一事，現階段民眾黨內還是最大的亮點，必須由柯文哲來帶動整個選舉的氣氛，這也是一個不得已的選項。「所以其他政黨他們資源豐富，可以在那裡講風涼話，我們這些沒有資源的，我們是用生命在拚命」。

關鍵字

賴品妤 帶風向 民進黨 操控媒體 柯文哲

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