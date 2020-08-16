引用國父名言挨批　柯文哲：執政黨監督在野黨太奇怪了

柯文哲2017年10月20日晚間，曾經前往交通大學演講。當時柯文哲被問到「最誤導大學生的一句話」是什麼？柯文哲笑著表示「國父革命10次成功」這句話是很爛的例子。「創新不一定成功，但照原來的方法是一定會失敗的。」柯文哲當時表示，「沒有頭腦那麼差的，重複同樣的方法重複十次，笨得可以。」當時也引起在場聽演講的大學生們笑聲不斷。
不過引用國父革命名言的作法，卻遭到網友質疑，過去柯文哲曾稱「國父革命10次是很爛的例子，根本笨得可以」，現在卻在敗選後再提國父革命，認為民眾黨還要更加努力，根本是過去的自己打現在自己的臉。民進黨立委王定宇也在臉書上批評，同一個人在2017年和2020年，對十次革命才成功的意涵解釋完全不一樣。「哪個是真的？哪個是小編？還是都是同一個人呢？」王定宇也提出疑問，若吳益政如果獨立參選，選票成績跟代表柯文哲的民眾黨，結果是否會有所不同？
不過柯文哲對此不認失言，反而認為是執政黨的不對。「我們在每次選舉，都會不斷地做改變。我以前講十次革命，只是要講一個概念就是：不要重複過去失敗的例子，沒有改變是沒有用的。」柯文哲說，「所以我想是這樣，目前整個台灣的政治是執政黨在監督在野黨，這實在是太奇怪了。」說完柯文哲更自己笑了出來。