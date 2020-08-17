捷克議長月底訪台　人盯人「戰術接待」堵防疫破口

萬美玲在致詞時首先感謝外交部同仁，以及捷克駐台代表朗樂先生的努力與協助，讓我國與捷克兩國間的友好關係不斷提升，從2016年起，雙方就開始進行「台捷次長級經貿對話會議」，討論雙方經貿合作等相關議題，而兩國2017年已經簽署的「台捷避免雙重課稅協定」，也將於2021年1月1日上路，期望這項協定可創造兩國間更好的租稅優惠及鼓勵投資的友好環境，增進台捷雙邊投資與貿易往來。
萬美玲指出，捷克更是歐洲第一個與台灣簽訂防疫聯署聲明的國家，相信兩國能透過此次防疫上的合作，能建立更良好的交流管道，除了為兩國的疫情做出貢獻，也為全世界人類的健康貢獻一分心力。捷克國會議長韋德齊將於8月30號到9月5號訪台，並於9月1日參訪立法院，屆時她將代表聯誼會在立法院接待歡迎捷克議長夫婦及所有團員，希望藉由此次捷克議長的訪台，讓我國與捷克兩國間，都能展開更多的合作。
立院秘書長林志嘉表示，韋德齊率團訪台約90人，將採包機方式飛抵台灣，9月1日立院舉行演講。本週三（19日）將立院舉行朝野協商，邀請朝野立委討論韋德齊立院迎接事宜。
外界關注韋德齊率團訪台的防疫事宜。外交部次長曾厚仁會後表示，還在繼續與指揮中心協調、聯繫，會做到在防疫上最好的準備，但是若真正隔離的話，「人家都不會來了！」我們會想出有效率方式，既能防疫，又能達到訪問最好效果，所有防疫規定是嚴格執行，分流、行動動線上，所有活動是實名制，所有接待的人都是人盯人採「戰術接待」，這次來台比一般參訪複雜許多。
媒體追問來台韋德齊會到哪些地方參訪？曾厚仁說，現在還在安排中，在還沒定案前，不要現在公布，以免造成混亂，最後會和大家說明。
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