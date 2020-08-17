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21砲指部火災燒出軍購秘密任務？陸軍：非事實勿以訛傳訛

記者呂炯昌/綜合報導
calendar_today2020-08-17 12:52:53

▲M142多管火箭系統（HIMARS）發射震撼瞬間。（圖／美國陸軍）
▲M142多管火箭系統（HIMARS）發射震撼瞬間。（圖／美國陸軍）
位於桃園六軍團位於21砲指部昨（16）日中午庫房悶燒傳出火警，桃園市消防局獲報後趕抵現場，迅速撲滅火勢。今（17）日有媒體報導指出，火災發生時有3名空軍人員在現場，疑似是軍方籌備採購M142海馬斯（HIMARS）多管火箭系統的先遣人員。對此，陸軍六軍團表示，「報導非事實」，外界勿以訛傳訛，誤導視聽。

根據《蘋果日報》報導，陸軍向美國爭取採購M142多管火箭系統，這項軍售案9月後可望有結果。由於M142多管火箭系統最大射程高達300公里，射程已可打到中國大陸沿岸，陸軍砲兵所學的火箭觀測技術已無法掌握，需要空軍飛彈暨防空指揮部所學的相關知識，因此相關人員才進駐。

針對媒體報導「陸軍21砲指部火災燒出M142多管火箭軍購的秘密任務」，陸軍第六軍團今日澄清表示，相關士官為作戰區指揮所執勤人員。媒體所述內容絕非事實，籲請各界勿以訛傳訛，誤導視聽。

M142多管火箭系統的全名為「高機動性多管火箭系統」（M142 High Mobility Artillery Rocket System HIMARS）是美國設計安裝在中型戰術車輛上的多管火箭發射系統，由美國軍火商洛克希德馬丁公司所生產，最大射程達300公里，比陸軍現役的雷霆2000多管火箭系統的45公里，射程高上許多。

美軍在阿富汗戰場廣泛運用M142多管火箭系統，不過也曾發生誤擊造成阿富汗平民傷亡。目前除美國陸軍、陸戰隊使用外，新加坡、阿拉伯聯大公國、約旦、波蘭等國也有採購。

由於解放軍新型衛士系列遠程火箭系統，射程都已超過200公里以上，軍方評估可打到台灣新竹沿岸，為了反制解放軍，中科院曾研究延長雷霆2000多管火箭系統的射程，目前已研製射程100公里的火箭彈，但是美方建議我國應直接購買M142多管火箭系統。

▲國防部發言人臉書粉專向國人介紹雷霆2000的特色與性能。（圖/國防部發言人臉書）
▲國防部發言人臉書粉專向國人介紹雷霆2000的特色與性能。（圖/國防部發言人臉書）
 

關鍵字

雷霆2000 21砲指部 軍購 陸軍 桃園

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