文總陷標案爭議　綠委為林錦昌、李厚慶抱不平

文化總會秘書長林錦昌與文化總會副秘書長李厚慶近日接連遭國民黨、部分媒體爆料「護航」兩間新創公司，在4年內拿下政府8,000多萬標案；對此，民進黨立委陳亭妃今（17）天接受媒體訪問時，則是為兩人抱不平，認為文總的改變有目共睹，要把正副秘書長都拉下馬是國民黨的陰謀。

日前國民黨及部分媒體爆料，「幫推」與「投石」兩間公關公司在4年來承辦的政府標案達8,000多萬，且這兩間公司的「幕後藏鏡人」則是文化總會的秘書長林錦昌，以及文化總會副祕書長李厚慶；這兩間「新創公司」在蔡英文2016年執政3個月內陸續成立，在沒有實績的的狀況下，卻能在4年內拿下政府8,000多萬的標案，遭外界質疑是林錦昌與李厚慶等人在背後護航。據悉，林錦昌已在上月向蔡英文提出辭呈，但蔡英文尚未批准辭呈。

陳亭妃今天接受媒體訪問時表示，在藍營「亂箭亂噴」的情況下，文總真的是受無妄之災，恐怕會影響到文總未來的發展。在過去這段時間，文總在整個方向與過去的死板大不相同，活潑很多、創意很多，而且帶動整個文創結合，也讓台灣人感受到文總的不同，林錦昌是個智多星，在文總發揮得很好，若他離開這個職務，對文總其實不是件好事。

陳亭妃也向蔡英文喊話，希望蔡英文對這樁人事案要三思，若因為國民黨砲打民進黨的烏龍爆料准辭，影響到人事案，這是非常可惜，雖然林錦昌辭意堅定，但相信蔡英文還是會積極慰留，但當然還是要尊重林錦昌的態度。

在林錦昌有意請辭後，藍營又將矛頭指向李厚慶。陳亭妃批評：「這就是國民黨的陰謀，最好是把文總的秘書長跟副秘書長都拉下來，然後用所謂亂槍打鳥的方式，把所謂民進黨政府最優秀的文宣部分亂搞。」但陳亭妃認為，只要立場站得穩，不應該因為國民黨的任何亂爆料，影響到人事案，做出讓人民感覺不同的文總，這才是最重要的。