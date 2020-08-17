文總陷標案爭議　綠委為林錦昌、李厚慶抱不平

日前國民黨及部分媒體爆料，「幫推」與「投石」兩間公關公司在4年來承辦的政府標案達8,000多萬，且這兩間公司的「幕後藏鏡人」則是文化總會的秘書長林錦昌，以及文化總會副祕書長李厚慶；這兩間「新創公司」在蔡英文2016年執政3個月內陸續成立，在沒有實績的的狀況下，卻能在4年內拿下政府8,000多萬的標案，遭外界質疑是林錦昌與李厚慶等人在背後護航。據悉，林錦昌已在上月向蔡英文提出辭呈，但蔡英文尚未批准辭呈。
陳亭妃今天接受媒體訪問時表示，在藍營「亂箭亂噴」的情況下，文總真的是受無妄之災，恐怕會影響到文總未來的發展。在過去這段時間，文總在整個方向與過去的死板大不相同，活潑很多、創意很多，而且帶動整個文創結合，也讓台灣人感受到文總的不同，林錦昌是個智多星，在文總發揮得很好，若他離開這個職務，對文總其實不是件好事。
陳亭妃也向蔡英文喊話，希望蔡英文對這樁人事案要三思，若因為國民黨砲打民進黨的烏龍爆料准辭，影響到人事案，這是非常可惜，雖然林錦昌辭意堅定，但相信蔡英文還是會積極慰留，但當然還是要尊重林錦昌的態度。
在林錦昌有意請辭後，藍營又將矛頭指向李厚慶。陳亭妃批評：「這就是國民黨的陰謀，最好是把文總的秘書長跟副秘書長都拉下來，然後用所謂亂槍打鳥的方式，把所謂民進黨政府最優秀的文宣部分亂搞。」但陳亭妃認為，只要立場站得穩，不應該因為國民黨的任何亂爆料，影響到人事案，做出讓人民感覺不同的文總，這才是最重要的。