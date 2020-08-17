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非防疫旅館收居家檢疫者　北市府限周五前轉介

記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-08-17 14:25:56

▲台北市副市長黃珊珊表示，台北市內的非防疫旅館必須於本周五前轉介檢疫者至合格防疫旅館，否則公告名單。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）
▲台北市副市長黃珊珊表示，台北市內的非防疫旅館必須於本周五前轉介檢疫者至合格防疫旅館，否則公告名單。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）
台北市副市長黃珊珊今日表示，台北市內有多家旅館以一般旅館的身分，收容居家檢疫者入住，北市府要求業者於本周五前將檢疫者轉介至合格防疫旅館，並不得再收容居家檢疫者，否則將公告名單。

黃珊珊指出，目前台北市居住在一般旅館內進行居家檢疫的民眾，包括了164名民眾、138名移工及381名外籍人士。這些非防疫旅館由於無法確保有完整清潔消毒或動線分流等，可能造成新冠肺炎的防疫破口。她指出，市府近期一直努力把檢疫者轉介到合格防疫旅館，但部分業者並不太配合。

黃珊珊表示，今日北市府將發布行政命令，要求業者必須在本周五前，將收住的居家檢疫者轉介至合格防疫旅館，收容居家檢疫者入住，北市府要求業者於本周五前將檢疫者轉介至合格防疫旅館，並不得再收容居家檢疫者，否則將公告名單。「讓大家知道這些旅館沒有防疫訓練跟檢查，卻收檢疫旅客。」

黃珊珊表示，目前共有38家非防疫旅館收住檢疫者，其中有7家已申請防疫旅館資格，市府會盡速審查；此外有16家還同時拿著中央的安心旅遊補助。黃珊珊指出，這些旅館又收安心旅宿、又收國旅、又收居家檢疫補助，讓一般人與檢疫者混居，令人擔心。

至於部分居家檢疫者可能入住日租套房，黃珊珊表示，目前會先針對從2月至今的相關地址去稽查，屆時同樣會公布日租套房名單，並請北市衛生局研擬開罰。對此，台北市觀光傳播局表示，日租套房的稽查比較困難，因為很多檢疫者會稱借住親戚朋友家，加上日租套房可能藏身一般民宅或公寓大廈中。接下來會交叉比對地址，若發現同一地址陸陸續續住進多人、可能有經營日租套房的疑慮，就會去檢查。

關鍵字

台北市 旅館 居家檢疫 黃珊珊 防疫 新冠肺炎

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