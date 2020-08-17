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為何國民黨沒有人才？他揭藍營「7大敗因」：怎還沒想通

文/林宜敬
calendar_today2020-08-17 17:44:55

▲高雄市長補選結果藍營失利，國民黨候選人李眉蓁（中）與黨主席江啓臣（左）鞠躬向支持者道謝。對此，林宜敬就指出藍營7大敗因導致黨內沒有人才。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.15）
▲高雄市長補選結果藍營失利，國民黨候選人李眉蓁（中）與黨主席江啓臣（左）鞠躬向支持者道謝。對此，林宜敬就指出藍營7大敗因導致黨內沒有人才。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.15）
高雄市長補選在15日落幕，最終由民進黨候選人陳其邁以得票率70.03%當選，而國民黨候選人李眉蓁僅拿到25.9%的得票率，輸了陳其邁共計42萬票，讓不少藍營支持者失落。國民黨主席江啟臣於6月11日就曾在行動中常會中坦承，過去幾十年來，國民黨在高雄輕忽了人才的培養。而美國布朗大學電腦科學博士林宜敬則在臉書以「為何國民黨沒有人才？」為題，撰文點出七大關鍵因素感嘆「他們（國民黨）怎麼還沒有想通」。

▲國民黨在高雄市長補選落敗，黨主席江啟臣、候選人李眉蓁出面發表敗選感言，並對高雄市民一鞠躬。
▲國民黨在高雄市長補選落敗，黨主席江啟臣、候選人李眉蓁出面發表敗選感言，並對高雄市民一鞠躬。 (圖/翻攝Nownews直播畫面)
一、

國民黨接連在幾次選舉中慘敗，是因為國民黨缺乏年輕一代的人才。

而國民黨之所以缺乏人才，則是因為國民黨的人才是用「培養」的，民進黨的人才是用「吸收」的。

二、

李登輝跟孫運璿是蔣經國培養的；連戰是李登輝培養的，宋楚瑜是蔣經國跟李登輝培養的；馬英九是蔣經國跟馬鶴凌培養的；郝龍斌是郝柏村培養的；連勝文是連戰培養的；蔣萬安是蔣孝嚴培養的。

還有其他許許多多血統沒有那麽好，爸爸沒有那麽偉大的國民黨官員，也都是國民黨的黨務系統培養出來的。

三、

在威權時期，國民黨可以培養出一堆人才，因為當時想從政的台灣青年只有兩條路：一條是去參加國民黨，另一條是去坐牢。

因此，國民黨之所以能培養出一堆像是李登輝、孫運璿、連戰、宋楚瑜這樣的人才，其實是因為這些人才願意去接受國民黨的培養，而不是因為國民黨能化腐朽為神奇，把一些不是人才的人培養成人才。

四、

但是在1980年代，台灣開始民主化之後，對政治有抱負的台灣青年已經有不同的選擇。他們可以加入國民黨，也可以加入民進黨。

而民進黨的人才，是吸收來的，不是培養出來的。陳水扁、蘇貞昌、謝長廷、游錫堃等人，並不是黃信介、許信良、施明德、呂秀蓮、或是林義雄培養出來的；蔡英文不是陳水扁培養出來的；賴清德、鄭文燦、林佳龍、陳其邁、林右昌不是陳水扁或是蔡英文培養出來的；林飛帆也不是蔡英文培養出來的。

民進黨的人才來源，是那些跟民進黨理念相近的青年，他們會源源不斷的，主動加入民進黨。

五、

真正的人才，是無法靠長輩培養的；真正的人才，通常意見也很多，所以他們也不願意接受長輩的培養。

真正的人才，會加入一個理念相近的政黨，然後沒大沒小的發表各種意見，在意見不合的時候跟長輩起衝突。

六、

但是在國民黨的傳統當中，是不允許年輕人跟長輩們沒大沒小的。國民黨的當權者們還在幻想，他們要找一些聰明的年輕人來，然後依照他們自己的形象與理念，培養出新一代的青年領袖。

他們心中想的，其實不是人才，而是棋子，是樁腳，是自己的複製人。

七、

昨天國民黨在高雄又敗選了，而國民黨黨主席江啟臣認為國民黨在高雄接連的失敗，是因為國民黨「輕忽了人才的培養」。

唉，還在培養？現在這些國民黨培養出來的國民黨當權者，本身就已經不是人才了。要不然，他們怎麼還沒有想通，民主時代的政黨人才，是靠吸收的，不是靠培養的。

 

「本文感謝林宜敬先生提供資料與斧正，文責由作者自負」

●作者：林宜敬 ／美國布朗大學電腦科學博士、艾爾科技執行長

關鍵字

國民黨 江啟臣 李眉蓁 高雄市長 林宜敬

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