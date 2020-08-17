為何國民黨沒有人才？他揭藍營「7大敗因」：怎還沒想通

一、
國民黨接連在幾次選舉中慘敗，是因為國民黨缺乏年輕一代的人才。
而國民黨之所以缺乏人才，則是因為國民黨的人才是用「培養」的，民進黨的人才是用「吸收」的。
二、
李登輝跟孫運璿是蔣經國培養的；連戰是李登輝培養的，宋楚瑜是蔣經國跟李登輝培養的；馬英九是蔣經國跟馬鶴凌培養的；郝龍斌是郝柏村培養的；連勝文是連戰培養的；蔣萬安是蔣孝嚴培養的。
還有其他許許多多血統沒有那麽好，爸爸沒有那麽偉大的國民黨官員，也都是國民黨的黨務系統培養出來的。
三、
在威權時期，國民黨可以培養出一堆人才，因為當時想從政的台灣青年只有兩條路：一條是去參加國民黨，另一條是去坐牢。
因此，國民黨之所以能培養出一堆像是李登輝、孫運璿、連戰、宋楚瑜這樣的人才，其實是因為這些人才願意去接受國民黨的培養，而不是因為國民黨能化腐朽為神奇，把一些不是人才的人培養成人才。
四、
但是在1980年代，台灣開始民主化之後，對政治有抱負的台灣青年已經有不同的選擇。他們可以加入國民黨，也可以加入民進黨。
而民進黨的人才，是吸收來的，不是培養出來的。陳水扁、蘇貞昌、謝長廷、游錫堃等人，並不是黃信介、許信良、施明德、呂秀蓮、或是林義雄培養出來的；蔡英文不是陳水扁培養出來的；賴清德、鄭文燦、林佳龍、陳其邁、林右昌不是陳水扁或是蔡英文培養出來的；林飛帆也不是蔡英文培養出來的。
民進黨的人才來源，是那些跟民進黨理念相近的青年，他們會源源不斷的，主動加入民進黨。
五、
真正的人才，是無法靠長輩培養的；真正的人才，通常意見也很多，所以他們也不願意接受長輩的培養。
真正的人才，會加入一個理念相近的政黨，然後沒大沒小的發表各種意見，在意見不合的時候跟長輩起衝突。
六、
但是在國民黨的傳統當中，是不允許年輕人跟長輩們沒大沒小的。國民黨的當權者們還在幻想，他們要找一些聰明的年輕人來，然後依照他們自己的形象與理念，培養出新一代的青年領袖。
他們心中想的，其實不是人才，而是棋子，是樁腳，是自己的複製人。
七、
昨天國民黨在高雄又敗選了，而國民黨黨主席江啟臣認為國民黨在高雄接連的失敗，是因為國民黨「輕忽了人才的培養」。
唉，還在培養？現在這些國民黨培養出來的國民黨當權者，本身就已經不是人才了。要不然，他們怎麼還沒有想通，民主時代的政黨人才，是靠吸收的，不是靠培養的。
「本文感謝林宜敬先生提供資料與斧正，文責由作者自負」
●作者：林宜敬 ／美國布朗大學電腦科學博士、艾爾科技執行長