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警告共軍台海軍演　美軍B-1B轟炸機逼近東海防空識別區

記者呂炯昌/綜合報導
calendar_today2020-08-17 17:33:10update2020-08-17 17:33:25

▲B-1B轟炸機具備超音速與低空飛行特性。（圖／美國空軍）
▲B-1B轟炸機具備超音速與低空飛行特性。（圖／美國空軍）
中國大陸宣布在台灣海峽南北兩端進行「實戰化演練」之際，美軍也採取相應行動，一架的B-1B「槍騎兵」超音速轟炸機16日上午航經台灣東北空域，逼近中方劃設的東海防空識別區（ADIZ），警告共軍意味濃厚。

根據專門追蹤飛機飛航軌跡的推特帳號「Golf9」推文指出，美國空軍一架呼號「RUDEY11」的B-1B轟炸機，16日上午由關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛，飛往東海，挑戰中國劃設的東海防空識別區，途中並由一架呼號「PEARL21」的KC-135空中加油機實施空中加油，任務順利完成返回安德森空軍基地。

▲美軍一架B-1B超音速轟炸機16日上午飛向台灣東北空域，逼近中國大陸劃設的東海防空識別區。（圖／推特「Golf9」推文）
▲美軍一架B-1B超音速轟炸機16日上午飛向台灣東北空域，逼近中國大陸劃設的東海防空識別區。（圖／推特「Golf9」推文）
 

超音速低空飛行轟炸殺手

冷戰時期為了能夠低空滲透蘇聯境內實施空襲，美國北美航空公司（後來被波音合併）以XB-70轟炸機為基礎，研發出B-1「槍騎兵」（Lancer）轟炸機。B-1轟炸機於1985年服役， 機體最大的特色是採用可變後掠翼設計，全開時翼展可達到41.78公尺，採用最大後掠角時是23.84公尺。可變後掠翼可同時兼具高速飛行、低受風負荷、長續航距離及優良的起降性能等特性。

B-1B 轟炸機共有指揮官、副駕駛、攻擊系統操作員和防禦系統操作員等4名機組員，最大載彈重量56,700公斤；美國空軍一共採購104架B-1，前蘇聯也曾仿造B-1外型研發出Tu-160轟炸機。

冷戰結束後，美國空軍投資了27億美元對B-1B進行多階段的改良，包括新的投彈艙，使B-1B最多能攜帶84枚500磅炸彈、空載相位陣列天線雷達，使其低空穿透時同時進行地形繪圖與迴避地形之用，在平坦地面上可降至60公尺高度飛行，同時能夠攜帶聯合直攻彈藥 (JDAM)，讓B-1B具備精確轟炸能力。

為了威嚇中國與北韓，自2004年起，美國空軍實施「持續轟炸機進駐任務」將B-52、B-1B、B-2A轟炸機輪流進駐關島安德森空軍基地，每次輪調為期6個月。2013年中國片面宣布設立東海防空識別區後，美軍轟炸機多次不理會中方警告闖入防空識別區。2017年3月19日，一架美軍B-1B戰略轟炸機途經東海國際空域時，遭中國大陸航空管制員以飛入「東海防空識別區」為由，要求美軍飛離，但是美軍未予理會。

2020年4月，美軍突然撤出部署在關島的B-52轟炸機，結束為期16年的部署任務，但是美軍改採「動態武力運用」模式，讓美軍轟炸機無預警出現在東亞，讓戰略部署難以預測，試圖讓中、俄與北韓如坐針氈。

▲B-1B轟炸機外型最大的特色是採用可變後掠翼設計。（圖／美國空軍）
▲B-1B轟炸機外型最大的特色是採用可變後掠翼設計。（圖／美國空軍）
 

 

關鍵字

東海 防空識別區 關島 共軍 軍演 B-1B

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