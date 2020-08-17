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巷仔內／柯文哲「刻薄寡恩」？放生吳益政後的政治風暴！

文/丁上程
calendar_today2020-08-17 18:38:23update2020-08-17 18:40:13

▲身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，在高雄市長補選結束後，並未陪同民眾黨候選人吳益政，一同面對敗選結果。（圖／台灣民眾黨提供）
▲身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，在高雄市長補選結束後，並未陪同民眾黨候選人吳益政，一同面對敗選結果。（圖／台灣民眾黨提供）
高雄市長補選在昨天（15日）晚間落幕，民眾黨徵召參選的高雄市議員吳益政，最終只獲得不到4萬張選票，得票率僅有4%，連選舉補助金都領不回來，堪稱是民眾黨的大敗。不過身為台灣民眾黨主席的柯文哲，並未陪同吳益政一同出來宣布敗選，而是選擇到台中和平區，為民眾黨支持的區長補選候選人張瑞紘掃街拜票。對此民進黨立委賴品妤就在臉書上PO文，批評柯文哲「刻薄寡恩」。

投票日前一天（14日）下午，柯文哲就南下到高雄，下午三點先是陪同吳益政接受廣播節目專訪，下午四點半即開始陪同吳益政進行車隊掃街，直到晚上十點。而為了隔天上午能夠順利幫助民眾黨台中和平區長候選人張瑞紘輔選，柯文哲在車隊掃街完後，隨即搭乘高鐵北上到台中過夜，因此可以確定：無論隔天的補選結果如何，柯文哲人都不會在高雄。

▲高雄市長補選投票日前一天（14日），柯文哲冒著大雨與吳益政一同進行車隊掃街。（圖／翻攝柯文哲臉書）
▲高雄市長補選投票日前一天（14日），柯文哲冒著大雨與吳益政一同進行車隊掃街。（圖／翻攝柯文哲臉書）
對於民眾黨來講，吳益政是在黨內缺乏地方人才的情況下，才會找到的「外援」，換言之民眾黨對於吳益政的需求，是遠多於吳益政對於民眾黨。況且在這場補選打從一開始就已經相當清楚：民眾黨無法在高雄撼動藍綠版圖，參選對於民眾黨來說，只能說是「有參戰」的形式意義大於實質意義。最多就是符合蔡壁如日前所說的「以戰養戰」，培育幕僚人才與輔選經驗。

而根據民眾黨內人士透露，針對高雄市長補選這一仗，外界分析民進黨勝選是早可預知的結果。而民眾黨是參戰還是不參戰，黨內當時曾經爭論不休。而最終定調要參戰的決定者，就是身為黨主席的柯文哲。吳益政還是決定拔刀相助。結果選舉結果，吳益政只獲得不到4萬張選票，得票率僅有4%，連民眾黨當初在高雄的政黨票門檻都沒守住，堪稱大敗的結局，柯文哲卻早早落跑到台中，留吳益政一個人面對敗局，情何以堪？

民眾黨小黨歸小黨，但不要連格局都自己做小了。看看隔壁棚的國民黨，雖然黨內從參選到最後，恐怕也深知李眉蓁無法擊敗江啟臣，但除了黨主席江啟臣外，秘書長李乾龍等人也都隨侍在側。民眾黨呢？稱得上黨中央層級的幹部，僅只有身兼總幹事的組織部主任蔡壁如。就連秘書長謝立功、副秘書長陳建璋，甚至是負責高雄組織發展的立委張其祿，全都不見人影。

▲身兼台灣民眾黨組織部主任的立委蔡壁如，選前一週都留守在高雄，每天深入基層為吳益政輔選拉抬聲勢。（圖／翻攝蔡壁如臉書）
▲身兼台灣民眾黨組織部主任的立委蔡壁如，選前一週都留守在高雄，每天深入基層為吳益政輔選拉抬聲勢，並且是陪同吳益政出面宣布敗選的人，唯一一個黨中央級的幹部（圖／翻攝蔡壁如臉書）
所以回到原點，對於柯文哲來說，幫助台中市和平區長候選人拜票，已經重要到必須放棄陪同吳益政面對敗選？還是柯文哲只把吳益政當個選舉易開罐，僅僅是為了讓民眾黨在選戰不缺席，用完即丟，根本不在乎選輸選贏？前者是柯文哲對於事情輕重緩急分辨不清，後者則是視他人於無物的功利主義者，恐怕對於柯文哲自己的政治生涯，乃至台灣民眾黨的未來，都是不可忽視的警訊。

關鍵字

吳益政 刻薄寡恩 柯文哲 高雄市長 放生

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