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插旗非洲之角　台灣駐索馬利蘭代表處正式成立

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-08-17 21:50:37update2020-08-17 21:51:21

▲我國駐索馬利蘭共和國代表處17日正式開館，中華民國國旗正式飄揚在非洲之角。（圖／外交部提供）
▲我國駐索馬利蘭共和國代表處17日正式開館，中華民國國旗正式飄揚在非洲之角。（圖／外交部提供）
外交部7月1日宣布，台灣與索馬利蘭2月議定互設具官方性質的代表處。我國駐索馬利蘭共和國代表處17日正式開館，由我駐索馬利蘭代表羅震華及索馬利蘭外長穆雅辛（H.E.Yasin Hagi Mohamoud）共同主持揭牌儀式，索國代表處也是我國在北非地區唯一的官方代表處。

成立儀式先播放蔡英文總統預錄祝賀影片，外交部長吳釗燮也以視訊連線方式致詞，另與穆雅辛同步簽署「中華民國（臺灣）政府與索馬利蘭共和國政府技術合作協定」，正式開展臺索兩國有利民生的合作計畫，彰顯臺灣模式的合作精神。

除穆雅辛親自揭牌表達歡迎之意外，今日受邀出席典禮的索國重要賓客包括：索國財政發展部長Saad Ali Shire、計畫與發展部長Hassan Mohamed Ali、中央銀行總裁及移民署長等約50名索國政要及國會議員出席，另外駐索國外交團人員也到場觀禮。

吳釗燮致詞時指出，自2009年起，臺灣與索馬利蘭開啟在醫衛、教育及海事安全等領域的合作，代表處正式運作後，兩國合作必持續擴大與深化。誠如美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar II）日前訪台時稱讚「台灣在此艱困時刻實屬美國重要朋友」，台灣也將秉持這樣的信念與索馬利蘭往來，並持續與在非洲之角與理念相近夥伴進行合作，共同促進區域穩定及繁榮。

穆雅辛部長致詞強調，感謝台灣政府與人民對強化兩國關係所做出的貢獻與努力，索國政府祝賀駐索國台灣代表處正式揭牌運作，進一步強化兩國間政經合作。隨著非洲之角、紅海及亞丁灣地區的國際重要性俱增，目前是台索兩國在互利互惠基礎上強化雙邊經貿關係的最佳時刻；索馬利蘭與台灣共同篤信自由民主價值，未來將攜手向前邁進。

由於新冠肺炎疫情影響，吳釗燮及穆雅辛在揭牌儀式後代表兩國政府以視訊方式，異地簽署「中華民國（臺灣）政府與索馬利蘭共和國政府技術合作協定」。我國財團法人國際合作發展基金會將在索國設立「台灣駐索馬利蘭技術團」，持續深化互利共榮的臺索夥伴關係。

▲我國駐索馬利蘭共和國代表處正式揭牌開館。（圖／外交部提供）
▲我國駐索馬利蘭共和國代表處正式揭牌開館。（圖／外交部提供）
 

關鍵字

外交部 索馬利蘭 代表處 蔡英文 吳釗燮

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