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巷仔內／該不該「告別韓流」？國民黨心裡其實很清楚

記者 陳弘志 / 特稿
calendar_today2020-08-18 18:37:48

▲韓流失靈？期待下一個「韓流」，還是該告別韓流？（圖／NOWnews資料照）
▲韓流失靈？期待下一個「韓流」，還是該告別韓流？（圖／NOWnews資料照）
國民黨立法院黨團總召林為洲最近語出驚人，發表「潮起潮落，是該告別韓流了，就當它是一則傳奇」引發爭議，甚至爆發黨內人士相互攻訐，「像網紅發臉書講幹話」的砲火。韓流在國民黨內像是鬼神ㄧ般，讓人「敬畏」或期待，但國民黨人士心裡很清楚，在最近這場高雄市長補選中，韓流到底有沒有應驗或是顯靈。

李眉蓁敗選後，黨內檢討聲浪有如「竊竊私語」，力道都沒太大，原因除了國民黨「三連敗」實在太慘，若再要黨主席江啟臣扛下責任、下台謝罪，國民黨可能沒人願意在明年五月之前，繼續挑起這個沒落大宅門的重擔。

▲前高雄市長韓國瑜14日出席李眉蓁選前之夜，他喊出口號「買一送一！」，票投給李眉蓁，「讓陳其邁去當行政院長照顧高雄」，比蘇貞昌給四千億元，對高雄更好。(圖/李眉蓁競選總部授權使用)
▲前高雄市長韓國瑜終於出席李眉蓁選前之夜，他喊出口號「買一送一！」，票投給李眉蓁，「讓陳其邁去當行政院長照顧高雄」，比蘇貞昌給四千億元，對高雄更好。(圖/李眉蓁競選總部)
另一個原因，就是如果真要檢討，就要檢討到「韓流」的身上。但在遭到罷免之後，始終不願再拋頭露面的韓國瑜，都情義相挺的在選前之夜現身上台助選下，可說仁至義盡，若再苛責，實在令人不忍。

回到國民黨高雄市長候選人出爐的那一天，李眉蓁的出線讓許多人跌破眼鏡。「為什麼是她！」當時就引發很多人的疑問，那時候「最能服眾」的原因只有一個，就是檯面下流傳李眉蓁的出線與「韓流正統」有關。

不管檯面上的理由是什麼，檯面下流傳的是李眉蓁的父親李榮宗是「正韓軍」。李榮宗是高雄市果菜公司總經理，是「賣菜郎」韓國瑜於高雄三山造勢時的背後力挺者。

其次，韓國瑜過去夜宿果菜市場時，睡的地方就是李榮宗的辦公室。此外，還有一段淵源，就是韓國瑜被提名為總統候選人時，顏清標曾南下密會韓國瑜，李榮宗正是當時陪同韓國瑜出席的人之一。

李眉蓁的出線，當時被視為「韓流系統」的正宗產物，即便高雄地方各路人馬有100個不認同、不服輸、「我比她還好」的自我期許，也因為李眉蓁的韓流招牌，各自被迫隱忍下來，吞下這口氣。

國民黨推出李眉蓁後，隨後的大選風風雨雨，不見韓國瑜出面力挺，確實一度讓外界質疑，是不是在切割？還是搞錯了？

所幸在選前的最後一夜，韓國瑜終於現身幫忙，但韓國瑜的現身，當晚喊出「買一送一」的助選口號，當晚只有天降暴雨，隔天的票卻沒有開出來。陳其邁最後拿下七成選票，李眉蓁只有兩成五，韓流正式宣告失靈。

「韓流大神」在國民黨於高雄大選最需要幫忙的時候，沒有如神蹟般的出現，讓黨內隱忍的信徒失望。該不該告別韓流，雖然在國民黨內引發口水戰，但韓流失靈，卻是不爭的事實。

李眉蓁的出線，被視為「韓流」力壓與扭曲正規管道的人才選拔，但當「韓流產品」李眉蓁大敗時，也是這個「韓流工廠」的破產之日。

在民進黨執政如日中天下，國民黨人對韓流還有一股期待，或許李眉蓁不夠分量來繼承「韓流」這股力量，或許假以時日，未來還會有另一股「韓流」，但那股韓流，可能不是現在皮相的韓流，有待國民黨找對方法來匯集。

▲國民黨中央黨部。(
▲韓流失靈？期待下一個「韓流」，還是該告別韓流？圖為國民黨中央黨部。( 圖 / 記者 陳弘志 攝 )
 

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韓流 林為洲 韓國瑜 李眉蓁 高雄市長

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