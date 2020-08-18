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立委座車擋住醫院門口？男推截肢爸氣炸：警察來也不開單

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-18 23:01:56update2020-08-18 23:03:16

▲今（18）日有網友在臉書《爆料公社》指控，桃園市天晟醫院門口下午遭到整排立委座車擋住門口。（圖／翻攝《爆料公社》）
▲今（18）日有網友在臉書《爆料公社》指控，桃園市天晟醫院門口下午遭到整排立委座車擋住門口。（圖／翻攝《爆料公社》）
今（18）日有網友在臉書《爆料公社》指控，桃園市天晟醫院門口下午遭到整排立委座車擋住門口，讓當時的他必須從大馬路就將雙腳截肢的父親推下車。對此，被指控的立委本人也回應了。

原PO網友在《爆料公社》提到，事情發生在桃園市天晟醫院門口，因為父親剛截肢，無法行走，要回診只能從大門口下車，再坐輪椅進去，沒想到車才開到門口，就發現整排車輛佔住醫院大門、急診室門口，完全沒有位置，他只好在大馬路上將父親推下車。

▲有網友在臉書《爆料公社》指控，桃園市天晟醫院門口下午遭到整排立委座車擋住門口。（圖／翻攝《爆料公社》）
▲有網友在臉書《爆料公社》指控，桃園市天晟醫院門口下午遭到整排立委座車擋住門口。（圖／翻攝《爆料公社》）
原PO隨後也到這整排車輛前方查看，沒想到竟發現有著立法院車輛出入證，一旁還附有立委萬美玲的名字，讓他十分氣憤，決定拍下照片存證。沒想到這時車上司機突然下車嗆聲「X你X，拍三X」，原PO則反嗆「你們全停醫院門口是三X，病人不用下車？」之後司機立刻衝上前，要求他刪除照片，不准上傳到網路上。原PO立刻報警，沒想到警察來後，也沒有任何開單、趕人的動作，只是打個招呼就走了。

針對上述民眾的指控，萬美玲也做出回應：

一、下午參加一場2點在天晟醫院舉辦的重要會議，但因立法院事務繁忙，匆忙趕到已是3點45分，當時醫院門口已停滿車輛，我們在稍遠處下車，並叮囑司機15分鐘後再繞回來接委員上車。

二、惟網友爆料的照片中，影射我的車輛是併排停車，這確實是看圖說故事！會議結束我步出會場，我找不到我的車，是由助理打電話給司機，司機才準備開過來接我，因天晟醫院門口停滿車輛，所以我是快步在紅燈車陣中上車的。

三、傳有違停車輛司機擋住病患就醫通路，並與家屬起衝突一事，並非我的司機所為，而是另有其人，我希望他能出面對自己的行為負責，勇於認錯，儘速出面道歉。

最後，萬美玲表示，自己與議長已前往中壢分局調閱錄影帶，希望能盡快釐清事實真相，「我並再次為司機的違停深深致歉。」（編輯：潘毅）

▲（圖／翻攝萬美玲臉書）
▲萬美玲澄清全文。（圖／翻攝萬美玲臉書）
 

關鍵字

醫院 立委 違停 爆料公社 萬美玲

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