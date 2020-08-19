醫界集體「逆時中」　前立委：基層積怨已深的結果

前彰化縣醫師公會理事長蔡明忠、台大公衛前院長詹長權都公然

「逆時中」，和幾個月前全台「順時中」的氛圍有相當大的轉變。

「我們人員夠、素質夠，為什麼不做廣篩？」

蘇清泉解釋道，此次追查「逆時中」，僅是引發醫界怒火的導火線，早在日前陳時中為了營造出防疫下半場仍維持本土0確診、全都是境外移入的情境，堅持不廣篩，接受訪問還說「台灣醫療便宜，由醫師擋在第一線，比做一次核酸檢測3000元還便宜。」這樣的說法早已惹怒醫界，只是大家敢怒不敢言。

蘇清泉指出，陳時中的近來採取的措施，就連民進黨都開始有人看不下去，如前立委沈富雄都跳出來說話，