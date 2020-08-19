醫界集體「逆時中」　前立委：基層積怨已深的結果

彰化縣衛生局超前部屬卻遭政風調查，引發社會各界嘩然，醫界更是有不少人跳出來挺彰化縣，如前彰化縣醫師公會理事長蔡明忠、台大公衛前院長詹長權都公然「逆時中」，和幾個月前全台「順時中」的氛圍有相當大的轉變。
蘇清泉表示，日前有名日籍女學生返國確診，防疫中心回頭追蹤、廣篩，結果全是陰性，卻只篩檢了123人，蘇指出若是在韓國，一個個案至少會廣篩3000人以上，他質疑「我們人員夠、素質夠，為什麼不做廣篩？」
蘇清泉解釋道，此次追查「逆時中」，僅是引發醫界怒火的導火線，早在日前陳時中為了營造出防疫下半場仍維持本土0確診、全都是境外移入的情境，堅持不廣篩，接受訪問還說「台灣醫療便宜，由醫師擋在第一線，比做一次核酸檢測3000元還便宜。」這樣的說法早已惹怒醫界，只是大家敢怒不敢言。
蘇清泉指出，陳時中的近來採取的措施，就連民進黨都開始有人看不下去，如前立委沈富雄都跳出來說話，「陳時中說100多天零檢出，出去的都是人家檢驗的，然後台灣都是境外移入，這說給鬼聽，國外回來，衛生局篩出陽性，我們防疫中心說要去找雞婆的，是要訊問還是處罰？哪有這樣幹的，難怪醫界看不起。」
「我覺得防疫中心已經有點走偏了。」蘇清泉認為，現在外界開始質疑陳時中，指揮中心應該給專家小組召集人張上淳來接管，「陳部長就好好當部長，不要坐在第一線，麥克風拿著一天到晚亂講話，現在急診室醫生對他很反彈，我們長輩安撫也沒用。」