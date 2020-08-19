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捷克參議長將赴立院演說　藍委建議贈象徵中華民國紀念品

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-19 16:02:38update2020-08-19 16:03:18

▲立法院長游錫堃將致贈捷克參議院長韋德齊國會外交榮譽勳章，藍委建議致贈能彰顯中華民國的紀念品、綠委則推薦贈送原住民族服飾。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）
▲立法院長游錫堃將致贈捷克參議院長韋德齊國會外交榮譽勳章，藍委建議致贈能彰顯中華民國的紀念品、綠委則推薦贈送原住民族服飾。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）
捷克參議院長韋德齊(Milos Vystrcil)將在8月底訪台，立法院成立「中華民國與捷克國會友好聯誼會」以示歡迎，目前規劃在9月1日邀請韋德齊到國會發表演說並由立法院長游錫堃贈送國會外交榮譽一等獎章；國民黨立院黨團總召林為洲建議，外交部可評估致贈能彰顯中華民國的紀念品；民進黨立院黨團鍾佳濱則推薦贈送原住民族服飾。

捷克參議院長韋德齊應立法院長游錫堃邀請，將在8月30日至9月4日率團訪台，訪團成員約90人，包括科研人士、議員和企業界代表。立法院為歡迎韋德齊訪台，進一步促進台捷國會外交和民間交流，17日成立「中華民國與捷克國會友好聯誼會」，由國民黨立委萬美玲擔任會長。

游錫堃今日上午主持朝野黨團協商時提到，捷克訪問團中有36人預定會到國會訪問，包括參議院議員8到10位，目前規劃是在9月1日上午9點在議場頒贈韋德齊國會外交榮譽一等獎章，並邀請韋德齊發表演說，會後將在院外舉行午宴以及餐前會唔，演說內容將會列入公報。

游錫堃表示，捷克非我國邦交國，此次派遣參議長屬高階官員，非常罕見，國際媒體也相當重視，不過由於新冠肺炎疫情仍未停歇，會遵守相關的防疫措施，提醒委員與所有工作同仁都要全程配戴口罩，也希望各黨團能依照政黨比例推薦出席名單、踴躍參與。

國民黨團總召林為洲認為，捷克與中華民國台灣有久遠的反共友誼，與台灣的友誼不分政黨，因此捷克團訪台非常有意義，非常歡迎。而這是讓台灣被國際看到很好的機會，他也建議外交部在致贈勳章之外，可以致贈訪團能夠彰顯中華民國的紀念品，像是帽子或是其他物品；民進黨團書記長鍾佳濱則推薦外交部可以參考原住民族頭目肩帶，相較勳章會更醒目。

關鍵字

捷克 議長 立法院 參議院 贈禮

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