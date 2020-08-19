捷克參議長將赴立院演說　藍委建議贈象徵中華民國紀念品

捷克參議院長韋德齊應立法院長游錫堃邀請，將在8月30日至9月4日率團訪台，訪團成員約90人，包括科研人士、議員和企業界代表。立法院為歡迎韋德齊訪台，進一步促進台捷國會外交和民間交流，17日成立「中華民國與捷克國會友好聯誼會」，由國民黨立委萬美玲擔任會長。
游錫堃今日上午主持朝野黨團協商時提到，捷克訪問團中有36人預定會到國會訪問，包括參議院議員8到10位，目前規劃是在9月1日上午9點在議場頒贈韋德齊國會外交榮譽一等獎章，並邀請韋德齊發表演說，會後將在院外舉行午宴以及餐前會唔，演說內容將會列入公報。
游錫堃表示，捷克非我國邦交國，此次派遣參議長屬高階官員，非常罕見，國際媒體也相當重視，不過由於新冠肺炎疫情仍未停歇，會遵守相關的防疫措施，提醒委員與所有工作同仁都要全程配戴口罩，也希望各黨團能依照政黨比例推薦出席名單、踴躍參與。
國民黨團總召林為洲認為，捷克與中華民國台灣有久遠的反共友誼，與台灣的友誼不分政黨，因此捷克團訪台非常有意義，非常歡迎。而這是讓台灣被國際看到很好的機會，他也建議外交部在致贈勳章之外，可以致贈訪團能夠彰顯中華民國的紀念品，像是帽子或是其他物品；民進黨團書記長鍾佳濱則推薦外交部可以參考原住民族頭目肩帶，相較勳章會更醒目。