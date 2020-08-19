「罷邁」社團遭人起底！前身名稱「我要讓你懷孕」超母湯

高雄市長補選之戰於15日落幕，最終由民進黨候選人陳其邁以得票率70.03%當選，拿下67萬1804票擊敗對手國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政，不過在陳其邁下周一24日上任高雄市長前，就有網友發起「割麥（邁）行動」，打算掀起「報復性罷免」，但在這之中就有一個社團「割麥行動（罷免陳其邁行動團）」遭起底，發現社團其實根本是2017年以「我要讓你懷孕」的名稱創立，中途甚至還改過「兔兔的帝國」、「媽寶俱樂部」等詭異名稱，引起眾人討論。

時事評論員溫朗東在臉書貼出一張臉書社團的公開資料，並提到想進入這個社團前還得先經過審核，必須先回答「為什麼支持韓國瑜、最滿意韓國瑜哪些政績、可以幫韓總宣導正確資訊嗎」等問題，讓他啼笑皆非的表示「社團已經改名為『割邁行動』了，審核問題也該更新一下了吧」，同時也研判這有可能是中國資訊戰的一環，或許是境外勢力購買了這個臉書社團，利用三千人的人氣「借殼上市」，作為政治宣傳之用。

▲溫朗東在臉書公布罷邁社團的資訊，忍不住吐槽「該更新一下了吧」。（圖／翻攝自溫朗東臉書）

仔細觀察這份資料可以發現，這個社團最初是以「我要讓你懷孕」的名稱在2017年4月建立，最新一次的正式更名恰好是高雄市長補選過後2天，也就是8月17日當天才成為罷免陳其邁的私密社團。然而從創立社團開始，前前後後就改過了10次以上的名稱，其中就曾改過「宵夜分享區」、「勃起打到臉」、「兔兔的帝國」、「Tik Tok抖音」、「雞雞社團」、「垃圾社團」等名稱，直到去年7月甚至更名為「韓國瑜高雄市長未來總統的韓家軍加油區」。

▲此社團創立名稱為「我要讓你懷孕」，後來改名超過10次，曾用過「雞雞社團」、「媽寶俱樂部」等名稱，讓溫朗東啼笑皆非。（圖／翻攝自溫朗東臉書）

而在溫朗東這篇曝光社團名稱的貼文下方，也吸引了眾多網友表示「太混了吧」、「你都比版主認真！XD」，而兩岸政策協會副秘書長張宇韶也在實際測試申請加入，並在臉書表示「本以為絕對被打槍，但申請加入這個社團居然過了」。

事實上也有網友透露其實早在兩個月前就有網友在臉書成立「超前部署罷免高雄市長候選人陳其邁聯盟」，並在陳其邁當選後改名「罷免陳其邁聯盟」。不過依據《選罷法》規定，就職未滿1年者不得罷免，所以至少要等到2021年8月以後才能提出罷免，而屆時陳其邁的任期已經剩不到1年了。（編輯：楊智傑）