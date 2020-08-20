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「柯伯寡恩」救聲量？議員踢爆柯文哲拿陳景峻轉移焦點

記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-08-20 11:49:43update2020-08-20 11:57:39

▲民進黨市議員簡舒培，直指柯市府會在這時洩露台北市前副市長陳景峻遭到移送一事，是身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，透過陳景峻當轉移焦點的擋箭牌。（圖／NOWnews資料照片）
▲民進黨市議員簡舒培，直指柯市府會在這時洩露台北市前副市長陳景峻遭到移送一事，是身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，透過陳景峻當轉移焦點的擋箭牌。（圖／NOWnews資料照片）
台北市前副市長陳景峻，近日爆出一月上旬因為台北捷運信義安和站聯開宅案，疑似涉嫌圖利廠商，遭到北市府移送檢調偵辦。而針對一月遭移送，八月消息才外流，陳景峻昨天（19日）出面受訪時，表示柯文哲與其市府團隊是「政治炒作，不厚道。」不過柯文哲則隨即表示，「那是民進黨內鬥，干我X事？」而今天上午，民進黨台北市議員簡舒培再出面痛批，柯文哲是拿陳景峻在轉移「柯市政無能、民眾黨內鬥、高雄補選只剩4%」的焦點。

柯文哲昨天受訪時表示，當初會要政風處移送檢調偵辦，也是簡舒培在施政總質詢時要求的，移送陳景峻是「民進黨在內鬥」，不干他的事。不過簡舒培今天（20日）上午則隨即出面反擊，強調她從頭到尾針對的重點，是最終在市長辦公室簽核的「決行公文」，蓋章的是台北市長柯文哲。「一月我要求政風處移送檢調時，完全不知道哪些人是在政風處的名單內。」簡舒培說，「他們給我的公文上面完全沒有陳景峻的名字，有怎麼可能是內鬥呢？」。

簡舒培也直言，柯文哲形容陳景峻在跟她內鬥，那是太瞧得起她了。「陳景峻在當市議員（應為市民代表）時，我那時候只有國小，你是太看得起簡舒培，還是太看不起陳景峻？」簡舒培說，「因為現在剛好是柯文哲聲量最低迷的時候，卻又適逢民眾黨在高雄大敗、黨內內鬥四起，以及北處總經理姚量議請辭，還批評北市府是魔鬼，結果柯文哲卻拿陳景峻當轉移焦點的擋箭牌」簡舒培強調，好歹陳景峻也曾經是你的下屬，現在被柯文哲這樣利用，根本就是「柯伯」寡恩、為了救聲量。

簡舒培也直言，陳景峻一月就遭到移送檢調，不過柯市府選在這個時間點才透過媒體洩露消息，很明顯是要藉著陳景峻監察委員的身份，來轉移焦點。「陳景峻才剛上任監察委員不久，你市府官員就透過這個消息，來暗指陳景峻不適合擔任監委。」簡舒培說，「可是你柯文哲的民眾黨，在立法院內不是有席次嗎？不好好用正當手段監督監委候選人，搞這種小手段？」簡舒培再強調，一切都是柯文哲為了轉移輿論焦點的手段。

關鍵字

轉移焦點 陳景峻 柯伯寡恩 簡舒培 柯文哲

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