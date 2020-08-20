捷克議長訪台防疫　外交部：採檢3次、參與活動全實名制

外交部今日例行記者會上，發言人歐江安表示，已與中央流行疫情指揮中心密切協調，經綜合考量該團人數、停留天數及行程的機動性，將對全團三次採檢，這是比近期美、日政要訪台更高規格的防疫措施，確保訪團在台期間能與國內人士順利進行各項節目，達成訪問效果。
歐江安指出，這三次採檢包括：全團登機前三天內採檢結果陰性才能登機，入境當日即採檢一次，在台訪問期間再採檢一次。也就是捷克境內採檢一次、我國內採檢兩次，總共三次。
外交部指出，這樣高頻率的採檢已可確保防疫的可靠性，我們再搭配其他相關防疫措施，使全團無需入境隔離即可有效達到防疫目標，包括：全團包機來回、沒有中轉風險；住宿旅館採取分層、專用及分流的防疫措施；全程戴口罩；每日測量體溫；與會人員動線分流；落實「實名制」，所有會議及活動的參與人員均將實名登記等。
外交部表示，已與相關單位詳細規劃各行程，確定後將進一步對外說明。
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