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邱建富酸縣長成防疫破口　王惠美：7成民意挺精準篩檢

記者葉靜美、陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-20 13:39:21update2020-08-20 14:41:00

▲民進黨彰化縣黨部主委邱建富公開強烈譴責縣長王惠美自己成為防疫破口，還有臉大話嗆聲中央政府，嚴重傷害彰化餐飲旅遊業商機。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.20）
▲民進黨彰化縣黨部主委邱建富公開強烈譴責縣長王惠美自己成為防疫破口，還有臉大話嗆聲中央政府，嚴重傷害彰化餐飲旅遊業商機。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.20）
彰化無症狀少年採檢一事，引發民眾論戰，更在政壇持續發酵，民進黨彰化縣黨部主委邱建富今（20）日針對為何要求居家檢疫者自行外出採檢、四個月篩檢費用何種項目跟疾管署申報、篩檢試劑是哪一家公司產品、若查有弊端打算怎麼負責？要求縣長王惠美「踹共」，說明清楚。

▲民進黨彰化縣黨部主委邱建富針對為何要求居家檢疫者自行外出採檢、要求縣長王惠美踹共。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.20）
▲民進黨彰化縣黨部主委邱建富針對為何要求居家檢疫者自行外出採檢、要求縣長王惠美踹共。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.20）
邱建富召開記者會，公開譴責王惠美自己成為防疫破口，還有臉大話嗆聲中央政府，他質疑彰化縣未依中央訂定的標準，自行篩檢無症狀新冠肺炎感染者是有錯在先，且還讓受檢民眾自行前往或由家人接送前往指定地點受檢，若造成防疫破口該由誰負責？如何負責？

邱建富表示，「恭喜這兩天彰化縣長王惠美終於占盡各大媒體版面，讓彰化縣在一夕之間爆紅，起因都是17日公布的國內新增1例境外移入新冠肺炎（案485）， 王惠美還說要調查連我一起調查」。

▲邱建富公開譴責王惠美自己成為防疫破口，還有臉大話嗆聲中央政府。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.20）
▲邱建富公開譴責王惠美自己成為防疫破口，還有臉大話嗆聲中央政府。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.20）
邱建富指出，彰化縣未依中央訂定的標準，自行篩檢無症狀新冠肺炎感染者有錯在先，建議中央一併將王惠美調查清楚了解縣府是否有圖利特定檢驗單位以及配合篩檢單位的遴選標準，另就檢驗報告的標準依據何在？疑點重重，政府務必查察徹底，以免造成彰化縣民更大的恐慌。

王惠美回應，目前在八大人潮聚集處會遵循中央要求戴口罩，中央還沒有罰則，彰化縣政府絕對配合中央防疫中心，怎麼規定就怎麼辦彰化縣政府因謹守財政紀律，沒有網軍，也不敵網軍，但民調有70％的民眾是支持彰化縣政府做精準篩檢。

▲彰化縣長王惠美：不敵網軍，但民調有70％的民眾是支持彰化縣政府做精準篩檢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）
▲彰化縣長王惠美表示，不敵網軍，但民調有70％的民眾是支持彰化縣政府做精準篩檢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）
王惠美強調，檢疫過程都依照中央防疫規定，有兩個方式，一個是有家屬，家屬保持適當距離，戴著口罩，就可以直接送到醫院，衛生局會通報醫院，醫院會帶檢疫者走檢疫路線進去，不會與民眾接觸，醫生也做好防備在等檢驗的人；另外一個方式，是家裡面沒有人可以幫忙，可以透過119或防疫專車，同樣先行通知醫院做好準備等要受檢驗的鄉親，這從以前一開始疫情到現在「我們的標準就是依照中央的標準在做」。

王惠美說，精準篩檢是屬於社區監控的正常程序，彰化縣衛生局沒有經手經費，全由醫院向衛福部申請，所有案例都在電腦上，衛福部都看的到再者，葉彥伯擔任台灣篩檢學會理事長最主要是針對癌症以及慢性病的部分，與新冠肺炎篩檢無關，不要一個職稱抹黑人格，這不公平。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

 

關鍵字

王惠美 精準篩檢 邱建富 防疫破口 民意

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