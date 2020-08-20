東沙考察遭指竊密　陳玉珍：王定宇拍島上影片算不算洩密

國民黨團首席副書記長林奕華表示，針對南海領土的考察，過去六年來總共考察了東沙島4次、太平島2次，立法委員考察領土是慣例，而這次考察申請，非但沒有成行，連過程都是一波三折、和過去情況非常不同。林奕華指出，這次不但要立委簽保密協議，還不能帶助理，但過往考察，都可以帶助理，甚至在前立委姚文智率團時，團隊裡面還有一名非公費的助理在內。
陳玉珍則表示，執政黨蓄意亂帶風向、混淆焦點，先是說他們前2天才發文要國防部協助，但其實她是提早了6天發文，完全跟過去考察走一樣的程序，而針對王定宇指控國民黨立委去東沙島考察是添亂、洩漏機密，陳玉珍找出王定宇在2018年5月間，考察東沙島時，還沒下飛機就開始拍影片、還PO上網路，「東沙島地形都在影片裡面，一路拍海域、島、飛機、飛機場，上面設施都有拍到，這算不算洩漏國家機密？執政黨一直試圖分化在野黨，認為我們去是要洩密，中國轟炸機那時在南海起降，他還拍影片給大家看，算不算中共同路人？」
國民黨立委鄭正鈐則說，日前海洋委員會和教育部才合作辦營隊，當時的活動規定裡面，並沒有要求學生不能帶手機，防止拍攝、洩密，國會議員考察，限制反而比學生更多，「不知道蔡總統到底在怕什麼，是東沙有多機密的事情不能讓國人知道，還是那邊國防部怎麼了不能讓國人知道，我們疑惑大學生可以到東沙，國會議員不能考察，這什麼邏輯」。
王定宇臉書影片