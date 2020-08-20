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立院召開修憲公聽會討論廢除考試院　國民黨團缺席

記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-08-20 14:13:09

▲立法院民進黨團20日召開第一場修憲公聽會，這次公聽會的主題則放在討論考試院之廢除。（圖／NOWnews資料照）
▲立法院民進黨團20日召開第一場修憲公聽會，這次公聽會的主題則放在討論考試院之廢除。（圖／NOWnews資料照）
立法院民進黨團與民進黨政策會今（20）日於立法院舉行「憲法改革議題公聽會-考試院功能檢討與定位」，邀集朝野立委及多位專家學者與會，探討考試院的功能檢討與定位；不過國民黨團並未派人參加。在3個半小時的公聽會中，與會立委均支持廢除考試院，公聽會中也討論若考試院廢除後，未來的權力歸屬或許可用獨立機關進行處理。

台灣民眾黨立委張其祿在會議中提到，五權分立制度並不符合台灣現在的實際需求，不管是從權力分立、制衡等角度來看，都導致了制度的混亂，更提到他從學界出身，知道不少學界其實有很多教授希望當考試委員，因為位高權重、事少、錢多、離家近。

倘若考試院廢除後，相關權力歸屬該如何處理？張其祿則認為，也許可以拉回到行政體系，與行政院人事行政總處合併，成為一個人事行政的獨立機關，就像現在行政院轄下的中選會、公平交易委員會等獨立機關，可彰顯其獨立性；民進黨立委郭國文也認為，考選業務範圍必須被獨立看待，其他業務則可以併入人事行政總處，發揮最大效益。

不過由於今日國民黨團並未有人出席，民進黨立委劉世芳表示，對於赴考監立法院的共識很強，只差在野黨願不願意支持；此外，民進黨立委范雲、賴品妤也呼籲，希望國民黨團針對廢考監等憲改議題趕快凝聚共識。

原本受邀出席公聽會的國民黨立委林為洲，最終公聽會時間與國民黨團記者會時間衝突，未能到場。但林為洲在接受媒體訪問時表示，他個人的看法是應該要廢除考試院，用其他獨立機關處理考試院的業務，至於其他立委可能也會提出其他修憲版本，希望能在修憲委員會成立時一起討論，也希望立法院長游錫堃能盡快召集朝野協商後，成立修憲委員會，讓議題實質往前進。

最後，公聽會主持人、民進黨立委鍾佳濱就會議內容歸納出6點結論，包含未來考試院執掌調整可朝幾個方面進行，像是考試院職掌的公務員任用、培訓及考績等應回歸行政部門，以人事權管理，避免考用落差，疊床架屋；純辦理考試制度不需如行政、立法、司法設憲政機關，應廢除考試院。

另外，為了維持考試權的獨立性，可修改行政院組織法，於行政院底下增設二級獨立機關考試委員會，職司公開考試相關事項；至於將考試院虛級化或縮減預算等議題，今天未有共識，未來可再進一步討論，過渡時期可先重新檢視考試院組織法、考試院職權行使法及考試院相關行政規則等。

關鍵字

立院 公聽會 國民黨 修憲 廢考院

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