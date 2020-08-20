彰化衛生局「逆時中」採檢內幕曝光！醫再揭財產申報疑點

今（20）日麻醉科醫師邱豑慶就在自己的臉書粉專《麻的法課 - 邱豑慶醫師》貼出一則女網友的親身經歷，該名女網友提到自己是5/20從美國回台的彰化人，為了避免傳染給家人，決定住在防疫旅館。當時並沒有出現任何症狀，但卻接到彰化衛生局致電要她到醫院進行篩檢。
該名女網友在電話中立刻反問對方「該怎麼前往？是否有專車接送？」，但彰化衛生局卻回應專車已滿，要她請家人載，還告訴她「不篩的話，之後自費篩檢會很貴」，要她在當天下午5點前做出決定。但住防疫旅館的本意就是要避免與家人接觸，如今卻反其道而行的請家人載她去篩檢，這就讓女網友心生疑惑，她也質疑致電的衛生局人員「不知道在趕什麼，趕KPI嗎？」，因此最後選擇不去採檢。
對此，邱豑慶就懷疑彰化衛生局要女網友家人把她從防疫旅館接出來的舉動「是想傳染誰？想造成什麼破口？想要消化什麼快篩試劑？想要推廣什麼篩檢學會？還是想做什麼大型人體研究嗎？」，質疑彰化衛生局長葉彥伯身為篩檢學會理事長卻拼命推普篩，是否牽涉到利益迴避的問題，也問網友「中央下令找政風去查，你們覺得合不合理？」。
此外，他也搜尋了監察院的公開資訊，發現全台灣衛生局長的財產申報，「就台灣李文亮的查不到」，並補充「醫師轉任的衛生局長，應該是12職等政務官。依法不止要申報財產，更要強制信託」，既是避免避免有人利用職務牟利，更是能讓民眾可以監督檢視，文末更反問「我是不是挖到什麼了不得的事」。（編輯：楊智傑）
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