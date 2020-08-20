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彰化衛生局「逆時中」採檢內幕曝光！醫再揭財產申報疑點

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-20 17:18:46

▲有民眾向麻醉科醫師邱豑慶爆料，彰化衛生局不但要求居檢者去醫院採檢，局長葉彥伯（圖）更是查無財產申報資料。（圖／記者陳雅芳攝）
▲有民眾向麻醉科醫師邱豑慶爆料，彰化衛生局不但要求居檢者去醫院採檢，局長葉彥伯（圖）更是查無財產申報資料。（圖／記者陳雅芳攝）
彰化衛生局主動安排居家檢疫者外出到醫院採檢，意外找出自美返台居家檢疫的無症狀少年。對於彰化縣衛生局的舉動，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則下令要政風處介入調查，引發外界爭議。近日就有一名彰化居檢者向麻醉科醫師邱豑慶透露，自己明明沒有出現任何症狀，卻被彰化衛生局通知要前往醫院篩檢，邱豑慶也痛批稱「葉彥伯是台灣李文亮」是在造神。

今（20）日麻醉科醫師邱豑慶就在自己的臉書粉專《麻的法課 - 邱豑慶醫師》貼出一則女網友的親身經歷，該名女網友提到自己是5/20從美國回台的彰化人，為了避免傳染給家人，決定住在防疫旅館。當時並沒有出現任何症狀，但卻接到彰化衛生局致電要她到醫院進行篩檢。

該名女網友在電話中立刻反問對方「該怎麼前往？是否有專車接送？」，但彰化衛生局卻回應專車已滿，要她請家人載，還告訴她「不篩的話，之後自費篩檢會很貴」，要她在當天下午5點前做出決定。但住防疫旅館的本意就是要避免與家人接觸，如今卻反其道而行的請家人載她去篩檢，這就讓女網友心生疑惑，她也質疑致電的衛生局人員「不知道在趕什麼，趕KPI嗎？」，因此最後選擇不去採檢。

▲（圖／翻攝自臉書粉專《麻的法課
▲一名女網友被彰化衛生局人員要求自行前往篩檢。（圖／翻攝自臉書粉專《麻的法課 - 邱豑慶醫師》）
對此，邱豑慶就懷疑彰化衛生局要女網友家人把她從防疫旅館接出來的舉動「是想傳染誰？想造成什麼破口？想要消化什麼快篩試劑？想要推廣什麼篩檢學會？還是想做什麼大型人體研究嗎？」，質疑彰化衛生局長葉彥伯身為篩檢學會理事長卻拼命推普篩，是否牽涉到利益迴避的問題，也問網友「中央下令找政風去查，你們覺得合不合理？」。

▲（圖／翻攝自臉書粉專《麻的法課
▲邱豑慶醫師表示這篇投稿是不會因為任何人施壓而刪文的。（圖／翻攝自臉書粉專《麻的法課 - 邱豑慶醫師》）
此外，他也搜尋了監察院的公開資訊，發現全台灣衛生局長的財產申報，「就台灣李文亮的查不到」，並補充「醫師轉任的衛生局長，應該是12職等政務官。依法不止要申報財產，更要強制信託」，既是避免避免有人利用職務牟利，更是能讓民眾可以監督檢視，文末更反問「我是不是挖到什麼了不得的事」。（編輯：楊智傑）

▲（圖／翻攝自臉書粉專《麻的法課
▲監察院公開資訊搜尋葉彥伯的財產申報卻沒有任何資料。（圖／翻攝自臉書粉專《麻的法課 - 邱豑慶醫師》）
▲（圖／翻攝自臉書粉專《麻的法課
▲邱豑慶醫師提到全台所有衛生局長都在上方，唯獨彰化衛生局長缺席。（圖／翻攝自臉書粉專《麻的法課 - 邱豑慶醫師》）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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彰化衛生局 葉彥伯 邱豑慶 普篩 陳時中

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