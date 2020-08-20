陳時中啟動政風為哪樁？沈富雄6點分析：一身光環全掉漆

彰化衛生局主動安排居家檢疫者外出到醫院採檢，意外發現美返台居家檢疫的無症狀確診者，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令要政風處介入調查，引發各界砲轟，今（20）日也坦言自己早就做好被批評的準備，「現在只是箭射過來了」。對此，前民進黨立委沈富雄就在臉書以「陳時中惱羞成怒啟動政風為哪樁？」為題，逐步分析陳時中下令政風調查的背後因素，並直言其「動機不惡但手段拙劣」。

沈富雄稍早在臉書以「陳時中惱羞成怒啟動政風為哪樁？」為題撰文提到，表面上陳時中看來是一派低調沉穏，但沈富雄就認為他「其實已經動了氣，甚至啟動政風單位調查下屬」，接著他提出六點觀察，分析整起事件背後動用政風單位的來龍去脈。

首先，他解釋「陳時中到底在氣誰、氣什麼？」，沈富雄就認為這個對象不單單只是彰化縣衛生局長葉彥伯，而是包括他背後的台大公衛幫，更氣他們一直聲稱不全面普篩會有漏網之魚，形成「潛在」的社區感染源。

▲沈富雄指出，讓中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中動怒的，不只有彰化縣衛生局長葉彥伯，而是包含其背後不斷提倡普篩的「台大公衛幫」。（圖／記者陳雅芳攝）

接著他解釋「葉彥伯篩自美返國的居家隔離男孩」之舉是否違法，沈富雄認為「陳時中說居家隔離的人不可以去醫院接受篩檢，也不可以有人主動找他篩檢，葉彥伯則說一切依法定程序，關鍵在男孩是主動還是被動求醫，如屬被動，有無充分告知及填具同意書。他如果沒有症狀，是不可以求醫的」。

他也認為陳時中動用政風的原因，一方面「防疫是全國一條鞭，陳時中說的算」，針對葉彥伯「防疫是地方職責」的說法，陳時中以「上下一條心」來回應；另一方面沈富雄認為陳時中啟用第三公正單位進行調查避免外界繼續酸台灣確診案少，是因為陳時中吃案。

文末沈富雄就預言「陳秀熙教授及葉彥伯同時進行的萬人抗體篩檢注定是白忙一陣」，他分析陳時中曾做出「彰化已經自行篩檢三位數，而呈陽者只不過1人」的發言，其實是「不正確的假說」，因為「如果是隨機取樣，全台就是23000人，當然這是不可能的」，指這場篩檢「動機不惡但手段拙劣」。最後沈富雄更建議「遇到這種狀況，大可心平氣和好好與下屬溝通，何苦官威十足，既動氣，又耍威，讓原先的一身光環一下子掉漆」。（編輯：楊智傑）