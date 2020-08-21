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彰化採檢成防疫漏洞？陳建仁深夜談「3狀況」：容易失真

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-21 07:51:27update2020-08-21 08:50:08

▲針對彰化「精準篩檢」事件，前副總統陳建仁20日深夜也在臉書貼文提出見解。（示意圖／翻攝自陳建仁臉書）
▲針對彰化「精準篩檢」事件，前副總統陳建仁20日深夜也在臉書貼文提出見解。（示意圖／翻攝自陳建仁臉書）
近日彰化衛生局因疑讓居家檢疫者出門進行篩檢，過程可能造成防疫漏洞，事件鬧得沸沸揚揚。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風單位展開調查；不過，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，居家檢疫者若需就醫採檢，過程一定會依照SOP，不管有無症狀，衛生局都會全程掌握。對此，前副總統陳建仁20日深夜也在臉書貼文提出見解。

▲彰化縣衛生局長葉彥伯說，彰化縣都與指揮中心保持密切的聯繫，都是中央、地方一起來處理，彼此的合作都是很好的。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）
▲彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣都與指揮中心保持密切的聯繫，都是中央、地方一起來處理，彼此的合作都是很好的。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）
陳建仁表示，失真的調查從假陽性個案談起，最近彰化縣展開COVID-19的血清流行病學調查，以了解縣民感染COVID-19的盛行率。該調查採集受檢個案的血液檢體，進行COVID-19抗體的檢驗，判定每名個案是否為陽性，來估計彰化縣民的抗體陽性盛行率。但血清流行病學調查的正確性，決定於：1、檢驗方法的敏感度和特異度；2、檢驗抗體陽性的盛行率；3、受檢個案的代表性。

陳建仁接著分析，檢驗方法的敏感度（sensitivity）是指真正得到感染的人，有多少百分比呈現陽性；特異度（specificity）是指真正沒有得到感染的人，有多少百分比呈現陰性。假陽性率是指真正沒有得到感染的人，有多少百分比呈現陽性，也就是1-specificity。假陰性率是指真正得到感染的人，有多少百分比呈現陰性，也就是1-sensitivity。血清流行病學調查所得到的檢測陽性盛行率，受到真正陽性率的高低，以及敏感度和特異度的高低的影響。一般而言，敏感度越低、特異度越低、盛行率越低，調查估計出來的檢測盛行率也越嚴重失真。

陳建仁舉例，若以檢測5萬人的調查來看，如果敏感度和特異度都是99%，在每萬人盛行率分別是1、10和100的3種狀況下，真正感染人數分別是5、50和500人；真正未感染人數分別是49995、49950和49500人。由於敏感度是99％，所以在3種狀況下，真正感染檢測呈陽性人數分別是5、50和495人。由於特異度是99％，也就是真正未感染的人會有1％呈假陽性，所以在3種狀況下，假陽性人數分別是500、500和495人。因此，利用陽性人數（無法分辨真假）來估計3種狀況下每萬人檢測盛行率，分別是 101、110和198，檢測盛行率高估倍數（g欄）竟高達到101倍、11倍和2倍，換句話說，盛行率越低，錯誤高估盛行率的失真現象越嚴重。

另外，如果真正盛行率是千分之1，敏感度是99％，在檢驗特異度分別是90％、99％和99.9%的3種狀況下，檢測真陽性人數都是50人；但是檢測假陽性人數分別是4995、500和50人。因此這3種狀況下的每萬人檢測盛行率，分別1009、110和20，檢測盛行率高估倍數也高達到101、11倍和2倍。換句話說，特異度越低，錯誤高估盛行率的失真現象越嚴重。

▲針對彰化精準篩檢事件，前副總統陳建仁20日深夜也在臉書貼文提出見解。ˊ（圖／翻攝自陳建仁臉書）
▲針對彰化「精準篩檢」事件，前副總統陳建仁20日深夜也在臉書貼文提出見解。（圖／翻攝自陳建仁臉書）
陳建仁綜合以上結果指出，盛行率調查研究的特異度越低或真正盛行率越低，檢測盛行率也就越容易被高估，也越會失真。雖然研究者可以利用敏感度和特異度來進行調整，推算出真正盛行率「真正盛行率＝（檢測盛行率＋特異度－１）／（敏感度＋特異度－１）」，但除非利用更特異的方法再做確認，否則調查者必須告訴每個陽性個案，他真正感染的機率只有50％、10％或1％，並稱「同樣的，在入境旅客的抗原篩檢策略上，如果盛行率相當低而特異度無法提升到非常高的情況下，進行普篩而非精篩，也需要注意假陽性的問題」。（編輯：賴詠璿）

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彰化 採檢 疫情 陳建仁 陳時中

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