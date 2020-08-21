巷仔內／王金平這時喊提前布局2022　可有弦外之音？

高雄市長補選後，接下來的重要選舉，自然是2022年縣市長選舉，這是順理成章。這在民進黨來說，一點疑惑、懸念都沒有，但在國民黨來說，中間還有個2021年黨主席選舉。
如果政治沒有私心，所有的機制運作都會很流暢，但如果有「人馬之分」，現在提2022年人選就要在江啟臣任內布局完成，可能就影響了2021年「新主席」的職權與調度安排，除非未來還是江啟臣當。
雖然當事人沒有證實，但目前傳出朱立倫、韓國瑜、江啟臣都有機會競選2021年的國民黨主席，未來也可能出現更多人跳出來投入。2021年的黨主席選出後，第一仗就是要打2022年的縣市長選戰，也要為2022年負起所有成敗，但如果2022年的縣市長、縣市民意代表群，都是在江啟臣任內布局好， 2021年的黨主席是否願意買單？如果敗了，是否願意扛？
王金平一句「2022年選舉要提前布局」，聽在如您我一般平凡無奇的民眾來聽，都很自然，但或許在部分黨派人士的耳中，可能有弦外之音，甚至有利益差別，因為不同的頭，會找上不同的人，甚至「自己人」。
部分民眾覺得政治醜惡，是因為有部分政治人士懷抱私心、有人馬派別之分，若走上正途為競爭，若朝負面發展，就會伺機打擊異己。高雄市長補選後，當然是要準備2022，越早準備越好，當然這一切，也在考驗國民黨內「高層之間」有沒有私心，有沒有大我。