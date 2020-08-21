🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

巷仔內／王金平這時喊提前布局2022　可有弦外之音？

記者 陳弘志 / 特稿
calendar_today2020-08-21 11:56:17update2020-08-21 12:18:09

▲前立法院長王金平20日呼籲國民黨應提前布局2022年縣市長大選，一場良善的建議，也觸碰了2021年尚未舉行的國民黨主席選舉，因為若現在布局，是誰的人馬會出線？（圖／NOWnews資料照）
▲前立法院長王金平20日呼籲國民黨應提前布局2022年縣市長大選，一場良善的建議，也觸碰了2021年尚未舉行的國民黨主席選舉，因為若現在布局，是誰的人馬會出線？（圖／NOWnews資料照）
前立法院長王金平20日接受媒體採訪時，呼籲國民黨應提前布局2022年縣市長大選，一場良善的建議，觸碰了2021年尚未舉行的國民黨主席選舉，因為若現在布局完成的人選，是誰的人馬？

▲國民黨主席江啟臣18日領銜推動「公投綁大選」公投，他呼籲全民一起連署，希望此案在明年8月公投日投票。(圖/記者朱永強攝，2020.08.18)
▲如果2022年的縣市長、縣市民意代表人選，都是在江啟臣任內布局完成，2021年的黨主席是否願意買單？(圖/記者朱永強攝)
高雄市長補選後，接下來的重要選舉，自然是2022年縣市長選舉，這是順理成章。這在民進黨來說，一點疑惑、懸念都沒有，但在國民黨來說，中間還有個2021年黨主席選舉。

如果政治沒有私心，所有的機制運作都會很流暢，但如果有「人馬之分」，現在提2022年人選就要在江啟臣任內布局完成，可能就影響了2021年「新主席」的職權與調度安排，除非未來還是江啟臣當。

雖然當事人沒有證實，但目前傳出朱立倫、韓國瑜、江啟臣都有機會競選2021年的國民黨主席，未來也可能出現更多人跳出來投入。2021年的黨主席選出後，第一仗就是要打2022年的縣市長選戰，也要為2022年負起所有成敗，但如果2022年的縣市長、縣市民意代表群，都是在江啟臣任內布局好， 2021年的黨主席是否願意買單？如果敗了，是否願意扛？

王金平一句「2022年選舉要提前布局」，聽在如您我一般平凡無奇的民眾來聽，都很自然，但或許在部分黨派人士的耳中，可能有弦外之音，甚至有利益差別，因為不同的頭，會找上不同的人，甚至「自己人」。

部分民眾覺得政治醜惡，是因為有部分政治人士懷抱私心、有人馬派別之分，若走上正途為競爭，若朝負面發展，就會伺機打擊異己。高雄市長補選後，當然是要準備2022，越早準備越好，當然這一切，也在考驗國民黨內「高層之間」有沒有私心，有沒有大我。

關鍵字

王金平 縣市長 國民黨 2022 高雄

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]如何預防出軌：誘惑抵擋術，掌握五大關鍵原則

如何預防出軌：誘惑抵擋術，掌握五大關鍵原則

[PR]情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]求戀愛運必去的神社大集合！下個情人節不再孤單

求戀愛運必去的神社大集合！下個情人節不再孤單

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽