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彰化衛生局是防疫或做研究？醫點出「關鍵證據」：很重要

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-21 12:09:26update2020-08-21 12:11:43

▲彰化縣衛生局長葉彥伯（圖）捲入「防疫政策」或「學術研究」爭議，重症醫師陳志金點出關鍵就是「受試者同意書」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）
▲彰化縣衛生局長葉彥伯（圖）捲入「防疫政策」或「學術研究」爭議，重症醫師陳志金點出關鍵就是「受試者同意書」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）
彰化衛生局主動安排居家檢疫者外出到醫院採檢，意外發現從美返台居家檢疫的無症狀確診者，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令要政風處介入調查，引起外界爭議不斷。葉彥伯今（21）日也首度出面公開回應，強調力挺陳時中的立場，並難掩委屈激動落淚。而究竟彰化衛生局的作為屬於「防疫政策」還是「學術研究」，重症醫師陳志金就表示其中關鍵就在薄薄一張「受試者同意書」。

重症醫師陳志金今（21）早就在粉專《Icu醫生陳志金》發文，他提到如何釐清彰化衛生局的採檢無症狀者的行為是「配合縣府防疫政策」或單純是「學術研究」，關鍵在魚這些無症狀被採檢者是否有簽署「受試者同意書」。他表示如果針對入境10天無症狀者篩檢是「地方的防疫政策」，那一般民眾照理來說也只能配合，陳志金就質疑「為何還需要取得同意才會做呢？」。

接著他提到如果民眾可以依照個人意願，自由選擇篩或不篩，只要不同意就不篩，「那還能稱作『普篩』嗎？那還能算是『防疫政策』嗎？」；然而如果是「學術研究」個人意願就至關緊要了，受檢者可自由選擇參加或不參加，學術研究發表的結果，更是要取得受檢者的同意，「否則日後將無法發表研究」。

▲重症醫揭露彰化衛生局主動採檢的行為惹議關鍵。（圖／翻攝自臉書粉專《Icu醫生陳志金》）
▲重症醫揭露彰化衛生局主動採檢的行為惹議關鍵。（圖／翻攝自臉書粉專《Icu醫生陳志金》）
最後，陳志金也強調「受檢者本身的認知也很重要」，他表示受檢者們認知接受採檢是「中央防疫政策」、「地方防疫政策」或是「參與一項研究」非常關鍵，他指出「如果是『研究』，受檢者到底有沒有獲得充分告知、完全知情同意之下才接受採檢的，就牽涉到研究倫理的問題」。

事實上，彰化衛生局長葉彥伯就曾澄清居家檢疫個案不管當事人有無症狀，只要經過衛生局安排就醫採檢，就會由醫院執行，不論是否有症狀，程序都相同，也由醫院來申請相關的經費，金額和採檢人數中央都有，中央也都很清楚。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

受試者 彰化衛生局 重症醫 葉彥伯 陳志金

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