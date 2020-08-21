陳其邁小內閣　在地年輕臉孔入列

高雄新內閣名單已公布的三名副市長，分別為前台北市副市長林欽榮、前高雄市副市長史哲、經濟部技術處長羅達生﹔陳其邁強調，副市長的選擇是從「產業轉型優先、增加就業優先、重大交通建設優先、解決空氣汙染優先」四大優先的前提下作思考，林欽榮過去在高雄推動像世運主場館、打開港區圍牆，到台北忠孝橋引道拆遷等重大建設，對於執行、協調能力方面非常優秀，而且他也是台北市智慧城市計畫的負責人。
史哲副市長則是從文化局到副市長，最重要是在於要讓文化產業化，史哲在文化創意產業上十分有經驗，像是駁二、協助在地藝術家，他都累積了非常多的經驗，要借重史哲在文化創意產業的所長，整合資源平台，在地連結國際，加強諸如春天藝術節、高雄電影節等大型活動來行銷高雄，加上他有行政經驗，在這方面是絕佳人選。
陳其邁表示，他在經濟部就與羅達生副市長熟識，國家重大的高科技產業，如「領航企業研發深耕計畫」就是由他負責，過去他在行政院兩人就有多次共事與會議的機會，對於相關的先進半導體製程或高階製造中心，羅達生是一個最好的人選，也是現在第一線實際執行傳統產業升級最重要的推手，也期望未來能增加年輕人的就業機會。
首位出爐的女性小內閣成員則是33歲的原民會主委阿布斯，本名洪羽珊的阿布斯原任職於民視，出生於高雄茂林區，是魯凱族與布農族原住民，學生時期就熱衷於原住民相關的社團活動，在部落活動中十分活躍﹔陳其邁認為，她對於保存原住民文化，以及原住民族青年就業，都有非常多的想法，最重要是熱情，阿布斯講到她的想法時眼睛都發亮了，加上她英文很好又有衝勁，就拜託她擔任原民會主委一職。
青年局長則由32歲的競選幕僚張以理出任，張以理曾任立委趙天麟國會辦公室新聞公關，有工業設計背景的他還曾獲得德國紅點設計概念獎、高雄青春設計節金獎、新一代設計展競賽獎銅牌，更曾於2018年參選高雄三民區的市議員，對政治有熱誠的他也是民進黨中具有潛力的新生代，今年市長補選也加入陳其邁團隊協助媒體事務；陳其邁指出，張以理過去長期在青年創業等青年議題多所著墨，是一個很有想法、創意的年輕人，就希望張以理進入青年局幫忙，能多與青年人溝通，有更多與年輕人服務的機會。
陳其邁小內閣陸續曝光，高雄市前新聞局長鄭照新則認為，「除了罷韓地下總司令的論功行賞令人不耐外，平心而論原民會媒體出身的阿布斯、青年局國會幕僚的張以理，看出培養人才擴大人才庫的企圖心，十四個國民黨執政縣市在面對任期屆半的改組時要看在眼裡！」