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陳其邁26名小內閣公布　新舊面孔都有

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-21 17:47:18update2020-08-21 17:54:06

▲中選會主委李進勇今（21）日下午三點半到陳其邁競選總部送當選證書。（圖／陳其邁競選團隊提供）
▲中選會主委李進勇今（21）日下午三點半到陳其邁競選總部送當選證書。（圖／陳其邁競選團隊提供）
中央選舉委員會今（21）日審定通過高雄市第三屆市長補選當選人為陳其邁，也公告當選人名單，主任委員李進勇到陳其邁競選總部送當選證書，陳其邁將於8月24日宣誓就職，陳其邁也隨即公布新一波26名局處首長小內閣人事。

除了先傳出的三位副市長史哲、林欽榮、羅達生，陳其邁今（21）日下午再公布新一波26名局處首長小內閣人事，陳其邁強調，在地、年輕、專業、文官，是這次小內閣的特點，他的要求是「能夠立刻上工立刻解決問題」，所以有一些在原來該局處的文官做的非常好，就優先讓文官擔任局長的工作，能夠全力推動市政無縫接軌，另外一方面是培養年輕人，讓更多的年輕人、能夠到市府團隊來為市民全力的工作跟打拼。

陳其邁也指出，此次女性的比例大幅增加，有幾位都是在專業領域的表現裡面都非常優秀、傑出的女性，尤其是優秀的文官、有幾位則是從中央借將的，周末則將安排一些簡報讓這些局處首長能夠趕快進入狀況；而環保、水利、交通、社會、地政等五個局處，由現行代理首長直接真除，以利政務持續推動。

其中經濟發展局局長廖泰翔是台灣大學工商管理學系畢業，美國波士頓大學經濟學碩士，今年33歲，目前於民主進步黨擔任網路社群中心主任暨發言人，陳其邁表示，廖泰翔有相當多的業界服務經驗，具跨領域數位轉型策略的產業經驗；也於經濟部擔任部長幕僚及政策研究員，主要負責新創產業及相關政策研究，亦為105年行政院青年諮詢委員會之成員，是可以立刻上工、推動業務的即戰力。

教育局局長由高雄中學校長謝文斌出任，陳其邁指出，謝文斌是高雄在地的優秀人才，也是他雄中的學弟，從基層國中教師做起，資歷十分完整，也相當瞭解第一線的教育現場，期許他能夠扮演政策推動以及與教育界的溝通橋樑，厚植高雄的教育競爭力。

財政局局長由財政部賦稅署組長陳勇勝擔任，陳其邁說，陳勇勝是相當資深的公務員，從基層歷練起，長期都在財政部服務，賦稅、財政等都有非常專業的表現，所以特別跟財政部長蘇建榮借將，能夠來擔任高雄市財政局局，期許他能發揮專業，健全高雄的財政體質。

研考會主委為民進黨婦女部主任蔡宛芬，陳其邁表示，蔡宛芬從事婦女運動近20年，在婦女健康醫療以及性平領域有相當豐富的經驗；除婦女部外，也協助成立民進黨新住民事務委員會，作為在地新住民與民進黨及執政團隊及立法部門之溝通平臺，提供政策建言，建立尊重多元之友善環境。陳其邁指出，蔡宛芬也協助本次選舉的政策統整及提出，對各項重大施政都相當熟悉，可立刻上工推動政務。

新任的新聞局長董建宏，今年49歲，也是名在地的高雄人，美國哥倫比亞大學都市計畫博士，現職為財團法人台灣地理資訊中心董事長兼總經理、財團法人國土規劃及不動產資訊中心董事長兼執行長、國立中興大學景觀與遊憩碩士學位學程副教授，曾任民主進步黨政策會首席副執行長，與民進黨淵源深厚，此次雀屏中選成為陳其邁小內閣的新聞局長。

陳其邁強調，其實在研擬徵詢的過程，都不曉得他們的黨籍是什麼，黨派不是唯一的考量，說不定有幾位可能是國民黨籍，也不方便去問他們，也沒有問過；至於民眾最關心的「路平、燈亮、水溝通」則將由副市長林欽榮負責，他也會要求道路品質一定要到位，SOP要寫清楚，品質不能妥協。

 

高雄市政府副市長及一級機關政務首長名單：
 

副市長 史  哲 男

副市長 林欽榮 男

副市長 羅達生 男

行政暨國際處處長 項賓和 男

民政局局長 閻青智 男

財政局局長 陳勇勝 男

教育局局長 謝文斌 男

經濟發展局局長 廖泰翔 男

觀光局局長 周玲妏 女

都市發展局局長 楊欽富 男

工務局局長 蘇志勳 男

水利局局長 蔡長展 男

社會局局長 謝琍琍 女

勞工局局長 李煥熏 男

消防局局長 李清秀 男

衛生局局長 黃志中 男

環境保護局局長 張瑞琿 女

捷運工程局局長 吳義隆 男

文化局局長 王文翠 女

交通局局長 張淑娟 女

法制局局長 王世芳 女

地政局局長 陳冠福 男

新聞局局長 董建宏 男

毒品防制局局長 林瑩蓉 女

運動發展局局長 侯尊堯 男

青年局局長 張以理 男

研究發展考核委員會主任委員 蔡宛芬 女

原住民事務委員會主任委員 阿布斯 女

客家事務委員會主任委員 陳志勇 男

關鍵字

陳其邁 當選證書 小內閣 文官真除 高雄市長

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