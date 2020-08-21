🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

台人對公衛期待幻滅了？博士生揭「3大問題」：脫離現實

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-21 17:22:22

▲彰化衛生局長葉彥伯首度公開回應，強調力挺陳時中。不過就有一名讀了公衛系13年的博士生點出台灣公衛圈有3大根本性問題。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
▲彰化衛生局長葉彥伯首度公開回應，強調力挺陳時中。不過就有一名讀了公衛系13年的博士生點出台灣公衛圈有3大根本性問題。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
彰化縣衛生局主動採檢美國返台無症狀少年，發現居家檢疫期間確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中啟動政風單位介入調查，認為違背目前「有症狀才採檢」防疫政策，引起正反議論。彰化衛生局長葉彥伯今（21）日也首度出面公開回應，強調力挺陳時中的立場，並難掩委屈激動落淚，不過就有一名苦讀公衛13年的網友指出，這波事件是「戳破大家對台灣的公衛圈的幻想跟過度期待」，並揭出3大台灣公衛的根本問題。

這位網友在PTT的八卦版表示自己在公衛鑽研苦讀了13年，從學士4年、碩士2年到現在博士7年，他就點出台灣的公衛圈有3大根本問題，包含從訓練到就業期間的弊病。首先他提到台灣公衛「課程設計脫離現實」，他表示以台灣現況來看，公衛系的存在應該要是比較屬於「技能加值性質」的。原PO就提到依照早期台灣醫療環境發展需求，是先開設研究所來讓既有的醫護人員進修公衛，而後才有大學部。但醫療跟公衛環境逐漸成熟之後，系所卻沒有轉型，才發生大學生「學了一堆政策的東西，結果對台灣整個醫療體系的運作與衛生環境與系統的運作一點都不熟悉」的問題。

▲一位就讀公衛專業13年的博士生點出台灣公衛圈的3大問題。（圖／翻攝自PTT）
▲一位就讀公衛專業13年的博士生點出台灣公衛圈的3大問題。（圖／翻攝自PTT）
第二點則可從前述問題延伸，原PO就指出台灣公衛系的「就業／從業方向不明確」，他提到所以多數公衛系畢業生除了轉跑道外，幾乎都是「去醫藥相關產業做一些比較低階的工作，要不然就研究人員」。他分析由於不同區塊的課程之間有很大的性質差異，所以台灣公衛系底下分了很多組，但目前的《公衛師法》卻對現況無益，他也建議「不如直接保障公衛系本科生在政府機關內的專職專用之地，不是像現在一直瘋狂跟護理系搶名額，那還比較實在」。

最後他也批評第三個問題在於目前台灣公衛系統內「學匠一籮筐」，他指出因為目前的公衛環境「只有做研究這塊比較能生存，但你越往研究鑽進去，就越超脫現實，更別說學匠當久了，滿腦子剩下的是怎麼發高影響力高IF的Paper、怎麼升等、怎麼好申請計畫」，但在防疫政策成功後卻「硬要給建議」，並由醫療角度出發提醒「篩檢並不是越多越好的，單純只有篩檢也不代表什麼」，也表示「如何輔導民眾就醫，如何協助民眾去改變健康生活習慣以降低慢性病風險，那些才是整個公衛醫療體系該努力的方向」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

公衛 彰化衛生局 葉彥伯 普篩 陳時中

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽