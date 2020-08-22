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公衛學者力推普篩錯了嗎？網揭「致命關鍵」：醫療會崩潰

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-22 07:15:00

▲無症狀少年遭彰化衛生局主動採檢確診，此舉違反中央防疫政策遭陳時中下令政風調查。網友就揭露公衛派和防疫醫師派的見解差異。（圖／中央流行疫情指揮中心）
▲無症狀少年遭彰化衛生局主動採檢確診，此舉違反中央防疫政策遭陳時中下令政風調查。網友就揭露公衛派和防疫醫師派的見解差異。（圖／中央流行疫情指揮中心）
中央流行疫情指揮中心日前宣布，一名自美返台的無症狀少年確診新冠肺炎，但該案例是在居家檢疫期間，被彰化縣政府主動通報採檢才確診，是全台首例無症狀居家檢疫確診者。指揮官陳時中啟動政風單位介入調查，認為彰化縣違背目前「有症狀才採檢」的中央防疫政策，廣泛篩檢無症狀居家檢疫者。不過為何許多公衛學者都大力推廣普篩，就有網友質疑後續的醫療成本驚人，直言「未必是好事」。

近日在PTT就有多篇文章討論彰化縣衛生局採檢一案，其中就有網友指出目前許多公衛學者都大力推廣要全面普篩，但不少感染科醫師出身的防疫醫師就有著不同見解，原PO就分析這是「精準的統計數字 VS 節省醫療資源（最重要避免醫療崩潰）」的問題，他表示公衛學者雖然強調普篩的重要性，不過「普篩完，普篩出來的病人接下來如何處理就不關公衛的事，但關醫師的事」。

▲網友認為公衛學者的說法是沒有考慮到醫療成本的問題。（圖／翻攝自PTT）
▲網友認為公衛學者的說法是沒有考慮到醫療成本的問題。（圖／翻攝自PTT）
他接著從病房和醫護人員兩方面解釋後續的醫療成本問題，原PO就解釋疫情初期台灣制定了一套很嚴格的SOP，陽性病人不管重症、輕症、無症狀，通通會關在負壓病房，直到二篩、甚至三篩陰性，才會被放出，此外就算整間醫院只收進了一個陽性無症狀病人，醫院還是得幫這位病人安排一組醫護專門照顧這病人，24小時都要有專責醫護，「醫師可能要2人，護理師要3人，最高規格下，這組醫護是不可以去碰其他非新冠肺炎的病人」，因此他就指出「一個無症狀病人除了可能占用負壓病房2、3月外，還會浪費了一組醫護人員2、3個月」。

文末他也補充表示，雖然目前SOP並非十全十美，但直接加入普篩後，SOP後續流程勢必大修，而目前台灣政府各相關單位，以及各醫療院所都對這套SOP已經非常熟悉了，「在疫情未有明顯變化前，進行大修未必是好事，以多次小修取代一次大修應該是比較可行的辦法」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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公衛 彰化衛生局 葉彥伯 普篩 陳時中

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