何志偉發1200份雞排　第1201號民眾：排不到要早點講！

「你應該到哪邊就說『這邊開始不要再排了』，浪費時間就覺得很不爽！」

「哪有剛好那麼巧到我(就沒了)，你知道你有限制，應該就要說從哪個地方開始後面就不要排了，沒有排很久，但浪費時間就是很不爽。」讓人在一旁的何志偉相當尷尬。