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何志偉發1200份雞排　第1201號民眾：排不到要早點講！

記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-08-21 20:11:26

▲立委何志偉兌現打賭承諾發放1200份雞排，但號碼剛好在1200外的民眾不滿，認為應該早點告知讓他們知道排不到。 (圖/記者吳承翰攝)
▲立委何志偉兌現打賭承諾發放1200份雞排，但號碼剛好在1200外的民眾不滿，認為應該早點告知讓他們知道排不到。 (圖/記者吳承翰攝)
日前雲林警方破獲價值3.7億元的偽造三倍券，民進黨立委何志偉兌現承諾，「說到做到！何志偉1200分雞排兌現」，他今（21）日晚間7時選在台北市士林區慈諴宮前發放雞排，現場人潮爆滿，號碼牌不到1小時就發光，但第1201位民眾排到最後才發現自己沒得領，表情、口氣十分不悅地說「你應該到哪邊就說『這邊開始不要再排了』，浪費時間就覺得很不爽！」

何志偉7月22日時，在臉書上公開表示，暑假期間警方若有查獲「假的三倍券」，他就發放「1000份雞排」。結果13日，雲林虎尾分局警方在8月13日時，破獲首起偽造三倍券集團，而網友也紛紛敲碗鼓譟要兌現承諾，何志偉也宣布再加碼200片，發放雞排片數來到1200片。

發放雞排前，何志偉也在自己的臉書粉絲團，選定在士林夜市內的慈諴宮發放雞排，晚間6時開放民眾領取號碼牌，晚間7時左右憑號碼牌領取雞排。

在發放雞排前，何志偉受訪表示，我們今天是來振興士林夜市的經濟，「靠著發雞排，把人潮帶進來」，我們會發現大部分來這邊領雞排的朋友，他已經手上有飲料了，而且可能買了一兩件衣服了，所以「如果說我的一點損失可以帶來地方經濟的繁榮，帶來大家的小確幸的話，我願意說到做到，甘之如飴」。

談到發雞排費用部分，何志偉直呼，「你說這會不會有點痛痛？（台語）一點點啦，但這一次的費用認真說對我來講是無價的，這是我的第一次，我的第一次如果可以帶來地方經濟的繁榮，我覺得這事無價的」。

發放雞排吸引民眾大排長龍，不少人領到號碼牌之後就坐在廟裡等待時間到，而隨著號碼牌一張張發出去，來到最後100號時，現場工作人員也開始清點排隊人龍，避免民眾白等，但最後仍有幾名民眾一路排隊排到何志偉面前，卻已經超過1200號了，當何在和現場工作人員合照時，排不到的民眾不滿地表示「哪有剛好那麼巧到我(就沒了)，你知道你有限制，應該就要說從哪個地方開始後面就不要排了，沒有排很久，但浪費時間就是很不爽。」讓人在一旁的何志偉相當尷尬。

關鍵字

雞排 三倍券 何志偉 士林夜市 新冠肺炎

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