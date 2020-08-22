再談首戰即決戰！馬英九質疑蔡英文讓台灣遭受「第一擊」

馬英九說，「抗中保台」是蔡英文總統今年成功連任的文宣主軸，但台灣安全了嗎？總部設在比利時的「國際危機組織」（International Crisis Group,ICG）在今年6月的《危機觀察》報告將台灣海峽列入「政治安全情勢重大惡化地區」，與朝鮮半島、中印邊境、葉門等15個地區並列，7月的報告也指兩岸局勢依舊緊張。
馬英九說，蔡總統不接受「九二共識」，廢棄兩岸政治互信與共同政治基礎，對外關係向美傾斜，「聯美抗陸」使得台灣捲入大國鬥爭，這些正是讓台灣瀕臨險境的禍因。台灣處於世界兩大軍事和經濟強權對撞的最前線，「保持距離」才是趨吉避凶之道，但民進黨政府卻反其道而行，自願陷入兩強爭鬥之中。
馬英九公開提醒身為三軍統帥的蔡總統，國防部所屬的智庫「國防安全研究院」在2018年提出的「中共政軍發展評估報告」即指出，共軍攻台的戰略是「首戰即決戰，讓美軍未到，戰事已定」。換言之，中共打算在第一波攻擊後就拿下台灣，形成終戰之勢。兵凶戰危，身為國家領導人，更應避免戰禍，雖不畏戰，但不應求戰，這種「先承受第一擊，再盼各國來救援」的思維，置台灣人民生命財產安全於何地？
馬英九指出，國家安全不能全靠美國，因為不論是美方通過的《國防授權法》(NDAA)、《台灣旅行法》(Taiwan Travel Act)、《台灣防衛法》（Taipei Act)或，都不能視為美國護台的保證，因為這些法案通過以來，被外界解讀多是「口惠而實不至」。例如2016年就提出的《台灣旅行法》，但遲至今年8月，才有衛生部長來訪，來訪原因雖說是新冠肺炎防治，但對我方最關心的疫苗卻沒承諾提供，難怪有輿論認為，衛生部長此行意在「刺激中共，為川普總統拉票」，防疫只是順帶。中共的反應，則是在台灣周邊舉行軍事演習，對美還以顏色。
馬英九也舉例美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）最近在回憶錄中透露，在美國總統川普眼中，中共是「辦公桌」，台灣只是「筆尖」，波頓質疑繼庫德族之後，川普下一個拋棄的對象，會不會是台灣？
馬英九提醒，蔡總統常說目前是台美關係最好的時刻，但目前也可能是數十年來台灣最「不安全」的時刻，蔡英文「聯美抗陸」把兩岸從僵局變成危局，如果要讓台灣「轉危為安」，就要調整對外政策。他過去採取的對外政策大戰略是「和陸、友日、親美」三個主軸，同時維持兩岸「不統、不獨、不武」與「一個中國、各自表述」的現狀，台灣仍應維持這個大戰略，避免選邊站，為因應局勢變化，現在可微調為「親美、和陸、友日」，重點仍是兼顧兩岸關係與國際關係，才能趨吉避凶，符合台灣最大利益。
馬英九指出，無法接受我們的總統，選擇錯誤的國家路線，輕率把國家推到戰爭邊緣。避免戰爭是任何國家元首不可推卸的責任，為什麼蔡總統寧可承受戰爭風險，也不願接受能促進和平、可以避戰的「九二共識」？有什麼必要讓台灣遭受「第一擊」的戰禍？兵凶戰危，一旦開戰，生靈塗炭，國家元首豈可不慎？
馬英九表示，蔡總統不必害怕「一中原則」，根據《中華民國憲法》，一中就是中華民國，中華民國存在的事實不容否認；對我方而言，「九二共識」既捍衛中華民國，也排除「一國兩制」，回到「九二共識」的正途，才是解決台灣當前危機的根本之道。