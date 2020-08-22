若中共犯台　蘇起：川普不會來救台灣

蘇起表示，部分媒體報導美國機艦時常在台海周邊出沒護台，但據他了解與分析，美軍艦備多力分，因經費不如以往，艦齡老化維修落後。過去三年，美航空母艦和兩棲突擊艦在台海每年只出現２個半月，在南海每年出現３個月，援台主力的雷根號每年至少６個月停在日本橫須賀港休養，媒體報導「美軍在台周邊無所不在」，離事實很遠，美國最近在台海和南海的動作，都只是做樣子，給台灣看而已。
蘇起指出，有美軍高層曾提出分析，如果兩岸爆發戰爭，台灣一天就會投降，並預判中共政局可能利用「百年難遇的良機」啟動武統，時間在2021年1月。這項大膽的想定是指中共會在明年一月於台灣海峽舉行大規模軍演，隨後明年1月8日，也就是美國總統就職日的前2天，北京會要求台北投降，否則直接武統。蘇起說，這只是一種軍事假設，希望不會成真。
蘇起表示，中共何時出手？如何出手？無人能預測。他認為，中共在美國大選前應不會躁進，但選後什麼事都可能發生。台灣的安全繫於北京的一念之間，而不是在美國或台灣自己的手上。今年川普為美國總統選舉大打「台灣牌」，台灣也全力配合，但中共是否會像對付香港一樣「加倍奉還」？值得關注。
蘇起說，目前「樂觀派」認為中共會顧全大局不奪台灣，轉而重視經濟發展，但這種看法已經促使美國與台灣的鷹派對紅線步步進逼，他只能希望樂觀派沒有誤判，但如果誤判，怎麼辦呢。他指出日韓與中共都是既交往又對抗，台灣為何不能與中國大陸相處？他提醒要小心意外和「製造的意外」。