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軍武／F-16戰機亞太最多　維修中心8月28日揭牌成立

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-08-22 12:26:24update2020-08-22 12:39:08

▲F-16V搭配AIM-9X與AIM-120飛彈，成為我國空軍現役性能最強戰機。（圖／記者呂炯昌攝,）
▲F-16V搭配AIM-9X與AIM-120飛彈，成為我國空軍現役性能最強戰機。（圖／記者呂炯昌攝,）
空軍花費80億美金（約2500億新台幣）向美採購66架全新F-16V戰機，加上現有142架F-16A/B型戰機升級成F-16V規格，屆時我國擁有F-16V戰機數量將是全球第一，F-16戰機數量也將是亞太地區最多。著眼亞太地區龐大F-16戰機維修商機，漢翔公司整合國內廠商成立維修中心，28日將於台中漢翔廠區揭牌成立，邀請蔡英文總統親臨主持。

在F-16製造商洛克希德馬丁協助下，漢翔正分批升級F-16A/B型戰機。另外，去年12月也與洛馬簽署策略聯盟合作協議，推動成立F-16戰機的亞太維修中心。這是美國本土之外，美國少數授權成立的F-16維修中心。

漢翔公司於今年7月15日獲行政院批准，成為F-16維修中心主辦廠商，在15日美國公吿F-16V戰機軍售前夕，在漢翔航太研習園區舉辦「F-16維修中心主辦廠商招商展示說明會」，邀集國內有意願參與軍品研發、產製、維修相關業務之109家廠商與法人團體參加，讓與會者能瞭解軍品展示未來商機，以建構完整的F-16維修供應鏈，納入維修中心體系，推動國內航空各層級產業技術及產值提升。28日維修中心揭牌成立儀式，除邀請蔡英文、國安高層出席外，洛馬也將派出過貴賓出席。

在亞太地區與印度洋周邊國家中，包括南韓、印尼、泰國、新加坡都有F-16戰機，菲律賓也是F-16的潛在客戶，因此在F-16V採購案中，朝野立委都要求空軍應該積極向美國爭取F-16組裝或是維修能量。

由於洛馬也積極爭取印度100架中型戰機採購案，洛馬推出的F-21戰機號稱最尖端、全新設計的F-16戰機，並同意將生產線搬到印度，若印度也採購F-16戰機，未來將是我國維修中心的主要競爭對手。

▲美國洛克希德馬丁公司推出F-16戰機的全新升級版本，稱為F-21戰機，意圖爭取印度百架多功能戰機訂單。（圖／洛克希德馬丁）
▲美國洛克希德馬丁公司推出F-16戰機的全新升級版本，稱為F-21戰機，意圖爭取印度百架多功能戰機訂單。（圖／洛克希德馬丁）
 

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維修中心 漢翔 F-21 蔡英文 台中 F-16V

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