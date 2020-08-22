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馬英九質疑蔡政府不承認九二共識　綠營嗆：論述不合時宜

記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-08-22 13:26:50update2020-08-22 13:30:20

▲前總統馬英九再提九二共識，民進黨發出聲明反批，馬英九論述不合時宜、不知所云。（圖／記者鄭宏斌攝）
▲前總統馬英九再提九二共識，民進黨發出聲明反批，馬英九論述不合時宜、不知所云。（圖／記者鄭宏斌攝）
針對今（22日）前總統馬英九在其舉辦的研討會上「批蔡政府不承認九二共識造成國家不安全」一事，民進黨發出聲明表示，這場研討會宛如馬政府時代的兩岸立場宣導會，論述不合時宜、不知所云，證明馬英九仍沉溺於過去的自傲感中，無視台灣當前主流民意，毫無現實感，亦凸顯出國民黨內部兩岸論述的混亂與分歧。

民進黨表示，兩岸關係的本質是自由民主或極權專制的抉擇問題，涉及台灣的生存與發展，沒有模擬兩可或模糊的空間。況且，沒有一個國家的生存，是仰賴對手的善意，尤其是無時無刻都在想併吞台灣的中共獨裁政權。

民進黨批評，馬政府時代是中共滲透台灣最為嚴重的八年，門戶洞開，共諜橫行，危害至今，馬英九卻睜一隻眼閉一隻眼。如今，不顧國際環境早已丕變，馬英九卻一味展現向中共臣服的態度，完全是失敗投降主義的經典案例，不敢置信，他曾是中華民國的前任元首。

民進黨指出，馬英九的論述顯示他全然「看不見」兩件事：他「看不見」習五點提出「一國兩制台灣方案」，企圖把連在香港都已不存在的「一國兩制」強加於台灣身上，他堅持的「九二共識」早已成為中共統一台灣的同義詞；他也「看不見」台灣民意早已透過選票，拒絕「九二共識」、拒絕一國兩制、拒絕被中國統一。深切遺憾的是，身為前總統，馬英九竟背棄台灣的民意，仍死守自認的「九二共識」榮光不放，必然愈將被邊緣化。

民進黨也點出，國民黨內要角、新北市長侯友宜近期說「國民黨任何的改變一定要站在全台灣主流民意上，九二共識該改就要改」；六月，國民黨改革委員會兩岸論述組建議報告將「九二共識」當成昔日兩岸互動過程的「歷史描述」。馬英九的兩岸路線明顯和國民黨當前的想法扞格不入。

民進黨認為，今日馬前總統所謂的「國家不安全會議」，就是一群曾讓國家陷入不安全的人開的會議！民進黨敬告馬英九，勿用打擊民進黨來掩飾國民黨內的兩岸路線歧異的事實；也勿大肆販賣亡國感和恐懼感，與中共沆瀣一氣，一再用「首戰即終戰」的語言脅迫台灣人民，幫著中國踐踏台灣得來不易的民主自由。

關鍵字

九二共識 馬英九 滲透 中共 兩岸

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