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馬英九質疑蔡英文把台灣帶上戰爭邊緣　府批悖離國際現實

記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-08-22 17:22:44update2020-08-22 17:29:00

▲前總統馬英九質疑蔡英文總統不願接受「九二共識」，把台灣帶上戰爭邊緣。總統府發言人黃重諺反擊表示，馬英九的說法，悖離國際現實。（圖／記者劉育辰攝）
▲前總統馬英九質疑蔡英文總統不願接受「九二共識」，把台灣帶上戰爭邊緣。總統府發言人黃重諺反擊表示，馬英九的說法，悖離國際現實。（圖／記者劉育辰攝）
前總統馬英九質疑蔡英文總統不願接受「九二共識」，把台灣帶上戰爭邊緣。總統府發言人黃重諺表示，馬英九的說法，不但悖離國際現實，身為卸任元首，竟然把國民擁有自由民主視為對北京的挑釁，更是令人高度遺憾。

黃重諺說，對於國際情勢有基本掌握的人都知道，當前在台海乃至於西太平洋地區，以包括軍事在內等單邊行為衝擊區域安全穩定的是中國，不是台灣，而守護國家主權，捍衛國人的自由民主，更是總統的責任，而不是挑釁。

黃重諺表示，馬英九認為接受「九二共識」才能避免戰爭，但事實上中國的「九二共識」就是「一中原則、追求統一的九二共識」，北京當局從未接受馬英九口中的「一中各表」，更不容中華民國有生存空間，只有矮化台灣的「一國兩制」，而這也是全體國人所共同反對的。

黃重諺指出，無論基於個人鄉愁，或因為對國際現勢的缺乏認識，身為一位卸任國家元首，馬英九不與國人站一起反對北京的威脅打壓，反過來指控政府守護國家主權是「把國家推向戰爭邊緣」，這樣的說法極不恰當，國民也不會認同。

黃重諺表示，過去這段期間，台灣善盡作為國際社會一員的責任，勉力為區域的和平穩定以及國際社會福祉做出貢獻，而面對中國各項威脅打壓，我們應該做的，不是放棄自己的自由民主，不是退讓國家主權，而應該更團結一致，爭取更多來自國際社會的認同與支持，並共同努力對抗極權的威脅，這才是真正保衛國家的方法。

至於馬英九指稱，當前政府因為不接受「九二共識」而造成經濟不振，黃重諺則表示，馬英九大概忘了當年政黨輪替時，堅守「九二共識」的馬政府交給新政府的是陷入負成長的總體經濟，相較於四年後的現在台灣在總體經濟上的表現，馬英九當年的治理能力如何，當年知名的國際媒體已早有評價。

關鍵字

黃重諺 九二共識 馬英九 蔡英文 總統

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