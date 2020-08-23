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影／823砲戰62週年　AIT首度赴金門參加紀念活動

記者呂炯昌/金門報導
calendar_today2020-08-23 11:02:03update2020-08-23 11:42:31

▲823砲戰62週年紀念活動，蔡英文總統率國安部會首長獻花致敬，美國在台協會處長酈英傑也首度出席。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.23）
▲823砲戰62週年紀念活動，蔡英文總統率國安部會首長獻花致敬，美國在台協會處長酈英傑也首度出席。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.23）
為緬懷先賢先烈的抗敵意志與犧牲奉獻精神，今（23）日823砲戰62週年，總統蔡英文也前往金門太武山公墓主持「八二三戰役62週年」公祭暨追思活動。美國在台協會（AIT)也首度前往金門參加紀念活動。

「八二三戰役62週年」公祭暨追思活動由國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、陸軍司令陳寶餘上將、金防部指揮官賀政中將與金門縣長楊鎮浯等人陪祭，AIT台北處長酈英傑也獲邀出席，這是AIT首度出席在金門舉辦的823戰役紀念活動。由於今日藍營也在台北舉辦「永遠的郝柏村」追思紀念會，藍綠紀念823砲戰一別苗頭意味濃厚。

為緬懷參戰官兵忠肝義膽、獻身報國的精神，金防部也邀請參戰戰士與遺族參訪八二三戰史館及和平紀念園區。部分遺族家屬受訪時表示，由於許多烈士陣亡後由烈士配偶辛苦扶養兒女長大，希望總統能夠頒發模範母親獎章。

國防部也在發言人臉書公布「枕戈待旦，同島一命」影片，內容「以古鑑今」，強調國軍守護中華民國，具有歷史傳承的使命；當年將士們用生命在戰火威脅下保衛國家，國人應共同珍惜這份得來不易的和平成果。

國防部指出，歷史證明，和平不能寄望於敵人的善意；安全必須建立在自己有實力。自年初以來，中共即不斷在台灣周邊海、空域進行演訓，共機甚至惡意挑釁，跨越海峽中線，其侵門踏戶之舉，已令國人深惡痛絕；近期更宣稱在海峽南北兩端接連進行軍演，不論是對區域安全或是臺海的穩定，都已經造成嚴重影響。因應當前中共軍事威脅，國軍本「不挑釁、不示弱」的原則，強化各項戰備整備，以達到「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」之目標。

國防部表示，國軍近年來在建軍備戰，以及災害救援上的努力，讓國人有目共睹。尤其從歷次的實兵演訓、漢光演習中，官兵以「從嚴、從難、從實」的高標準進行訓練，證明國軍能戰、敢戰、善戰，永遠守護台灣。國防部強調，國軍就是一支「平時能救災，戰時能作戰」的鋼鐵勁旅，而戰力的發揚，關鍵並不在時間的長短，憑藉的是守護自由民主的決心。國軍有信心，也有能力，迫使敵人犯台失敗，即使戰到最後一兵一卒，也絕不會讓敵人越雷池一步！

▲蔡英文總統出席金門823砲戰62週年紀念活動，向公祭軍民團體致意。（圖/記者呂炯昌攝.2020.08.23）
▲蔡英文總統出席金門823砲戰62週年紀念活動，向公祭軍民團體致意。（圖/記者呂炯昌攝.2020.08.23）
 

   

 

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金門 AIT 823砲戰 國防部 蔡英文

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