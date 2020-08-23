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就職典禮韓國瑜會出席？陳其邁：我們會誠摯邀請

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-23 10:38:31update2020-08-23 11:10:54

▲高雄市長陳其邁上任前先聆聽局處業務簡報，就職典禮「誠摯的邀請韓市長能夠來」。（圖／陳其邁辦公室提供）
▲高雄市長陳其邁上任前先聆聽局處業務簡報，就職典禮「誠摯的邀請韓市長能夠來」。（圖／陳其邁辦公室提供）
即將在周一（24）日宣誓就職的新任高雄市長陳其邁，今（23）日率新市府團隊上午在蓮潭會舘聆聽局處業務簡報時，被問到韓國瑜前市長是否會參加周一的就職典禮？陳其邁則說：「這個還是尊重韓市長的意願，我也很誠摯的邀請韓市長能夠來」。

目前小內閣目前仍有農業、海洋局長人選尚未確定，陳其邁表示現在在等候，假如確定會向大家報告，因為原來預定的人選，有一些自己的工作要處理一下，他也希望新任局長能夠儘速到任。

陳其邁認為，新任局長對農漁民除了產銷，還有未來的新農業、然後整個新漁業發展要有一些想法，所以人選的部分就希望說能夠有一些新的做法跟改革。

選後陳其邁依舊發揮「緊緊緊」精神，上任前就先聆聽局處業務簡報，陳其邁指出，業務簡報的目的就是充分利用時間，也讓新的局處首長儘速的跟業務銜接無縫接軌，讓大家初步有一個先對業務能夠有更充足的時間做準備，才能很快的銜接、推動業務；陳其邁認為，大家都很期待市政府重開機，選舉這段期間，他在各行政區都有一些瞭解，所以有一些要務會跟新的局處首長做一些討論，希望能夠立刻來解決這些問題。

這兩天高雄豪雨造成的積水災情，陳其邁則認為，現在的市府還在代理市長楊明州的領導下，要尊重他的職權，現在也跟代理市長楊明州保持電話聯繫，也都密切注意水情，隨時注意豪雨狀況做一些應變。

至於前市長韓國瑜是否會出席周一的就職典禮？陳其邁則說：「過去在就職典禮的部分都會邀請歷任市長，現在不知道，但是還是希望說他能出席，過去我們的慣例就是如此，但是還是尊重韓市長的意願，我也很誠摯的邀請韓市長能夠來」。

關鍵字

就職典禮 陳其邁 局處業務簡報 市府小內閣 韓國瑜

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