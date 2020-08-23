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民眾黨四次補選皆輸　柯文哲：光環跨不過淡水河會檢討

記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-08-23 12:50:26

▲身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，23日南下到嘉義參與地方行程。而面對民眾黨從2020立委選戰後，至今四場補選皆敗，柯文哲也強調，無論是自己的光環消退還是勢力跨不過淡水河，都要進行科學的分析並且檢討。（圖／台灣民眾黨提供）
▲身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，23日南下到嘉義參與地方行程。而面對民眾黨從2020立委選戰後，至今四場補選皆敗，柯文哲也強調，無論是自己的光環消退還是勢力跨不過淡水河，都要進行科學的分析並且檢討。（圖／台灣民眾黨提供）
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，今天（23日）上午南下到嘉義，參與多場地方活動。而民眾黨投入台中市和平區長補選，選舉結果也在昨天出爐。民眾黨候選人張瑞紘僅獲得456票，不僅落後第一名多達1800票，第二名所獲得的票數更是超過張瑞紘四倍多，也不禁讓外界認為，僅僅是區長補選，民眾黨就以幾乎全黨之力投入，卻還是大敗，再加上前面的高雄市長補選等等，民眾黨在立委選戰之後四戰皆敗。對此柯文哲也直言，無論是光環削弱，或是視力越不過淡水河，四場選舉黨內都有做紀錄，未來會以科學方式進行分析且檢討。

2020總統及立委選戰後，民眾黨因為獲得了接近150萬張政黨票，獲得5席不分區立委。而為了擴張地方勢力，以便能在接下來的選戰中進行操作，高雄市長補選、嘉義過溝里長補選、屏東崁頂鄉長補選，以及昨天（22日）剛結束的台中和平區長補選，大大小小的補選，民眾黨皆參與，甚至頻頻以全黨之力，協助地方鄉鎮市里長選戰，除了民眾黨立委頻頻南下助選外，身兼黨主席的柯文哲更是常常利用週末假日為候選人輔選。

不過四戰參與至今皆敗，且都以大幅度落敗，也不免讓外界認為，當初因為有辦法囊括全台150萬張政黨票的柯文哲光環，至今是否已經暗淡？對此柯文哲也坦言，無論是光環黯淡也好，還是勢力無法越過淡水河，黨內都要進行檢討。「四場敗仗，民眾黨內都有搜集資料，接下來要進行科學分析。」柯文哲說，「台灣政治在藍綠兩黨長期把持的生態之下，單一選區制度本來就對小黨不利，所以我們只能在複數選區制度中尋找機會」。

而現場媒體也追問柯文哲，除了日前日環蝕的時候曾經南下到嘉義外，今天又為了公益活動站台，以及馬拉松活動鳴槍等行程南下嘉義，是否是為了2024總統大選做佈局？對此柯文哲笑著表示「想太多了」，並直言他的習慣就是提前先做好準備。「每天該做的事情要做，然後順其自然，人活在世界上不必老是想著要做什麼，每天還是要過日子。」柯文哲說，「但既然成立政黨，就要跟地方政治勢力接觸、連結」。

關鍵字

淡水河 補選 光環 柯文哲 台灣民眾黨

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