民眾黨四次補選皆輸　柯文哲：光環跨不過淡水河會檢討

2020總統及立委選戰後，民眾黨因為獲得了接近150萬張政黨票，獲得5席不分區立委。而為了擴張地方勢力，以便能在接下來的選戰中進行操作，高雄市長補選、嘉義過溝里長補選、屏東崁頂鄉長補選，以及昨天（22日）剛結束的台中和平區長補選，大大小小的補選，民眾黨皆參與，甚至頻頻以全黨之力，協助地方鄉鎮市里長選戰，除了民眾黨立委頻頻南下助選外，身兼黨主席的柯文哲更是常常利用週末假日為候選人輔選。
不過四戰參與至今皆敗，且都以大幅度落敗，也不免讓外界認為，當初因為有辦法囊括全台150萬張政黨票的柯文哲光環，至今是否已經暗淡？對此柯文哲也坦言，無論是光環黯淡也好，還是勢力無法越過淡水河，黨內都要進行檢討。「四場敗仗，民眾黨內都有搜集資料，接下來要進行科學分析。」柯文哲說，「台灣政治在藍綠兩黨長期把持的生態之下，單一選區制度本來就對小黨不利，所以我們只能在複數選區制度中尋找機會」。
而現場媒體也追問柯文哲，除了日前日環蝕的時候曾經南下到嘉義外，今天又為了公益活動站台，以及馬拉松活動鳴槍等行程南下嘉義，是否是為了2024總統大選做佈局？對此柯文哲笑著表示「想太多了」，並直言他的習慣就是提前先做好準備。「每天該做的事情要做，然後順其自然，人活在世界上不必老是想著要做什麼，每天還是要過日子。」柯文哲說，「但既然成立政黨，就要跟地方政治勢力接觸、連結」。