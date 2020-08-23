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三倍券20億vs入境普篩8億？網揭「盲點」：重點全搞錯

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-23 17:36:36

▲台灣該不該採取入境普篩措施？兩派專家學者持續論戰。（圖／NOWnews資料畫面）
▲台灣該不該採取入境普篩措施？兩派專家學者持續論戰。（圖／NOWnews資料畫面）
新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，台灣該不該採取入境普篩措施，也掀起兩派專家學者激戰。前衛生署長楊志良更在昨（22）日研討會上舉例，「光是印三倍券就花了20億，那這個花8億（普篩）值不值得？」此話一出也立刻掀起眾多網友討論，並紛紛點出盲點。

▲立委楊瓊瓔指出，三倍券防偽功能差，看不到上面的梅花防偽浮水印。
▲行政院發日前發放三倍券。 (圖/記者吳承翰攝)
前衛生署長楊志良先以日本、泰國、韓國等國舉例，不少國家都採取入境普篩，「那為什麼他們這麼做？他們都是笨蛋嗎？」並認為「光是印三倍券就花了20億，那這個花8億值不值得？（以後）人家都可以往來了，就我們永遠跟別的國家隔絕，那我們過得下去嗎？」

▲（圖／翻攝PTT）
▲針對衛生署長楊志良拿三倍券與普篩花費做比較，引發不少網友討論。（圖／翻攝PTT）
論點曝光也掀起眾多網友討論，並指出其中盲點，「重點是醫療量能，一直講錢做什麼」、「重點其實不在8億，而是後續的收治跟醫療」、「入境普篩那麼神?為何外國疫情不減反增」、「假陽性搞到醫療崩潰，豈只花8億而已」、「以現在各國防疫的成果來看，就是沒有更好的方法來取代14天隔離」、「隔離14天就能達到的效果，你要多花8億？」。

但也有不少人持相反見解，「覺得要入境普篩，但應該要使用者付費，不能全部由全民買單」、「楊部長說的也很有道理但這筆費，希望當事人自費處理，不能全民買單，畢竟絕大部份的人，都沒有出入境的必要」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

楊志良 三倍券 入境普篩 防疫 花費

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