三倍券20億vs入境普篩8億？網揭「盲點」：重點全搞錯

前衛生署長楊志良先以日本、泰國、韓國等國舉例，不少國家都採取入境普篩，「那為什麼他們這麼做？他們都是笨蛋嗎？」並認為「光是印三倍券就花了20億，那這個花8億值不值得？（以後）人家都可以往來了，就我們永遠跟別的國家隔絕，那我們過得下去嗎？」
論點曝光也掀起眾多網友討論，並指出其中盲點，「重點是醫療量能，一直講錢做什麼」、「重點其實不在8億，而是後續的收治跟醫療」、「入境普篩那麼神?為何外國疫情不減反增」、「假陽性搞到醫療崩潰，豈只花8億而已」、「以現在各國防疫的成果來看，就是沒有更好的方法來取代14天隔離」、「隔離14天就能達到的效果，你要多花8億？」。
但也有不少人持相反見解，「覺得要入境普篩，但應該要使用者付費，不能全部由全民買單」、「楊部長說的也很有道理但這筆費，希望當事人自費處理，不能全民買單，畢竟絕大部份的人，都沒有出入境的必要」。（編輯：潘毅）
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