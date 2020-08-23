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時代力量苗栗縣議員退黨　決策委員投票前爆「配票名單」

記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-08-23 23:40:34

▲時任時代力量苗栗縣議員曾玟學，23日晚間在臉書上宣布退出時代力量。（圖／翻攝曾玟學臉書）
▲時任時代力量苗栗縣議員曾玟學，23日晚間在臉書上宣布退出時代力量。（圖／翻攝曾玟學臉書）
時代力量因為歷經前黨主席徐永明，涉嫌參與公司法修正案中的立委收賄案，徐永明也自動退出時代力量，代理黨主席邱顯智則宣布決策委員總辭並重新選舉。25日即將開始線上網路投票前，卻傳出黨內「國昌派」的配票傳言，臉書粉絲專頁「莫羽静與她的墨水故事」更PO文公布錄音檔，直指國昌派「長期黨內選舉搞黑箱內定，歷屆黨主席也都只是魁儡」。錄音檔內黃國昌更針對苗栗縣議員曾玟學，在2020立委選戰前，黨內選對會投票中「跑票」。對此稍早也在臉書上PO文，宣布退出時代立量。

粉絲專頁「莫羽静與她的墨水故事」在臉書上PO出一份錄音檔，內容是有關2020年時代力量黨內選對會選舉後，時任時代力量不分區立委黃國昌與黨內人士開會。黃國昌先是針對當時擔任決策委員的曾玟學跑票一事表達不滿，甚至直言「沒有我的支持，曾玟學會選上決策委員？」黃國昌更自爆自己「配票單一下去，有多少黨員是看配票單投票的？」此番說法也在網路上引發討論。粉專「莫羽静」表示，實際上之前時代力量的黨主席，都是黃國昌和陳惠敏掌控的魁儡主席，而決定黨主席的就是決策委員，決策委員則是透過掌握的大量人頭黨員進行配票，以取得絕對多數來決定黨主席，實質上整個徐昌敏派的利益分配，都是黃國昌一手控制，徐永明涉賄被調查而退黨，那一手扶植分配利益與權力給徐永明的黃國昌，是不是也應該負連帶責任，退出時代力量？

而在稍早，錄音中被點名的曾玟學，則在臉書上宣布退出時代力量。「聽到今天的錄音檔，除了錯愕，更多的是失望，想了一整天，該放下的還是要放下。我想我沒辦法在這種組織文化中繼續下去，這是非常痛苦且煎熬的決定，即日起退出我曾全心全意參與的政黨時代力量。」曾玟學說，「我一直都知道、也感受到黃國昌前主席對於這個政黨的影響力與控制力，時代力量的從政者很少有人敢違逆其意見，甚至在國昌退出決策圈後，任何重大決定也須和其商討。在這樣氣氛下，即便時代力量對外標榜是開放、透明、參與的政黨，也少有容得下不同意見的討論，往往必須是一致性的贊同」。

曾玟學也還原錄音檔中，黃國昌所說的選對會投票一事。「該錄音檔指出的事件，是2019年剛組成第二屆決策會員會後，決策會討論立委提名小組成員時所發生的，但當時就有一份要送交決策會同意的名單。」曾玟學說，「在經過了兩輪投票，選出四位提名小組成員後，還有一位沒決定，徐永明和林易瑩兩位被提名人同票，最後一張關鍵票剛好在我手上。我便依照著要參選的人不能擔任選對會的標準，投給林易瑩，因此徐永明沒成為提名小組成員。而徐永明前主席，就在此次投票後，從四月到八月都沒有再出席過決策會議，直到顯智辭職要改選主席之時，我想這才是有個人情緒。如果祕書處願意公布簽到單便可證明我所言不假，有來開會的前決策們一定也非常清楚」。

關鍵字

曾玟學 配票單 決策委員 黃國昌 時代力量

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