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馬英九「首戰即終戰」說 　民調：5成8不贊成

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-08-24 10:43:38update2020-08-24 10:44:14

▲前總統馬英九日前在扶輪社演說時提出「首戰即終戰」的說法。24日公布最新民調，58.3％的受訪者不同意馬英九的說法。。（圖 / 記者陳弘志攝）
▲前總統馬英九日前在扶輪社演說時提出「首戰即終戰」的說法。24日公布最新民調，58.3％的受訪者不同意馬英九的說法。。（圖 / 記者陳弘志攝）
前總統馬英九日前在扶輪社演說時提出「首戰即終戰」的說法，他表示「兩岸一開戰，台灣等不到美軍來，戰爭就結束，中共就贏了」。今（24）日公布最新民調指出，58.3％的受訪者不同意馬英九的說法。

台灣民意基金會今日公佈8月份全國民意調查報告，關於歷任總統肯定評價，以蔣經國與李登輝最高，分別為84.8%與84.3%，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，就統計學來看，蔣經國與李登輝兩位故總統的民調相差無幾。

民調指出，肯定陳水扁65.6%、馬英九64.8%，蔣介石58.2%，游盈隆表示，過去蔣介石被視為228事件的元兇，白色恐佈時代的軍事獨裁者，台灣長期存在「去蔣化」的爭議，但是顯然「去蔣化」並未深入民心。民調指出，64.8%的台灣人認為馬英九的政績及格，但是除了大力推進兩岸關係外，馬英九在其他政績方面表現平平。

針對中國大陸8月份在台灣海峽南北兩端進行實戰軍演，會不會擔心兩岸之間爆發戰爭？16.4%表示非常擔心、24.4％表示還算擔心、32.1%不太擔心、25.7％一點也不擔心。針對馬英九「首戰即終戰」的說法，受調查者13.8%非常同意、20.1%還算同意、24.9%不太同意、33.4一點也不同意。

在政黨支持上，依序為民進黨（41.3%）、國民黨(17.8%)、台灣民眾黨(10.3%)、時代力量（4.2%），游盈隆認為民進黨受到8月高雄市長補選勝利激勵有所上升、民眾黨還有10.3%還能維持基本盤，但是仍否更上一層樓恐怕有問題，時代力量則是以奄奄一息。

本次民調訪問時間為8月17-18日，抽樣對象為20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1090人，抽樣誤差值在95%信心水準下約正負2.97%個百分點。

▲台灣民意基金會今日公佈8月份全國民意調查報告，關於歷任總統肯定評價，以蔣經國與李登輝最高，蔣介石肯定度最低。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.24）
▲台灣民意基金會今日公佈8月份全國民意調查報告，關於歷任總統肯定評價，以蔣經國與李登輝最高，蔣介石肯定度最低。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.24）
 

 

關鍵字

民調 馬英九 終戰 民眾黨 時代力量

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