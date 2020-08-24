黃國昌一人毀時代力量？曾玟學：不完全同意但確實有影響

曾玟學今天上午出面接受媒體訪問時，表示之所以會選擇退出時代力量，流出的錄音檔中黃國昌針對他的批評，是壓垮駱駝的最後一根稻草，對於黨內積習已久的派系文化，才是他退黨的最主要原因。「昨天讓我更難過的事情，是黨內沒有任何人，包含黃國昌在內，沒有做出批判，尤其是在參與改選的決策委員們。」曾玟學說，「黃國昌對這個黨的影響力不是秘密，很少人敢違逆他的意見 ，即使等到他退出決策圈也沒改變，補選也持續在發生這樣的情況」。
曾玟學強調，針對配票一事，恐怕還會有跟他一樣的情況發生。「我配票給你，你就得聽我的話；你不聽話，早說我就不支持你。」曾玟學氣憤說道，「這樣的決策會、推選出來的主席，只會淪為執行特定意志的工具。」曾玟學表示，年輕人當橡皮圖章，不聽話就會被黨內污衊，甚至被打成「小綠」，「這是黨內面對異音的處理方式，只會留下一種被決定的聲音，這樣的時代不是年輕人希望的黨」。
現場媒體也追問，時代力量目前已經傳出多次「黃國昌掌權打壓異己」的風聲，甚至有傳出黃國昌「一人毀全黨」的說法。對此曾玟學也表示「沒辦法完全同意這句話」，但黃國昌對於時代力量黨內有非常大的影響力，「即使他退出決策圈，他對黨內影響力還是非常高。」曾玟學說，「不能說毀了時代力量，而是黃國昌跟他的代言人、核心幹部，把持黨機器而不容多元聲音，只要是不同的聲音打算討論，也只會被打成異己，這樣只會讓更多年輕人灰心離開」。