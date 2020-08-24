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曾玟學退黨　高鈺婷曝：時力無法理解不同聲音重要性

記者呂炯昌/綜合報導
calendar_today2020-08-24 14:42:34update2020-08-24 14:50:21

▲苗栗縣議員曾玟學宣布退出時代力量，並表示黨內黃國昌勢力過大，已經不是一天兩天的事情。（圖／記者丁上程攝,2020.8.24）
▲苗栗縣議員曾玟學宣布退出時代力量，並表示黨內黃國昌勢力過大，已經不是一天兩天的事情。（圖／記者丁上程攝,2020.8.24）
網路上流傳一段錄音檔，引發苗栗縣議員曾玟學與前時力立委黃國昌之間的風波，曾玟學昨（23）日晚間宣佈退出時力，今（24）日更表示黨內黃國昌勢力過大，已經不是一天兩天的事情。時力決策委員參選人高鈺婷表示，讓曾玟學退黨的原因是黨內沒有理解和接受不同聲音的重要性。

高鈺婷今日透過臉書表示，面對一起作戰的夥伴離開，心裡當然有遺憾與不捨。但我們都知道，每一個社會人會做下決定、主動離開原本的工作職場，往往不是一時衝動，而是長時間與這個組織（公司）之間，已經累積許多沒有被好好處理的問題，只是等待最後一根稻草，去促成人最後的離去而已。

高鈺婷表示，時代力量這個政黨不應該只是用理念吸引優秀人才，然後又坐視一個個因為長期累積不平與不安，黯然離去。招攬人才、培育人才、與人才一起工作，對於一個組織而言是最重要的珍寶。老實說，目前我們對於不同意見的各種黨公職同仁（含前同仁），並沒有嚴肅意識到，一個政黨有多元聲音的可貴性，也沒有好好去理解不同聲音背後所代表的意義，進而讓大家可以繼續理性溝通。

高鈺婷承諾，若選決策委員，上任的第一天一定就會開始嚴謹來處理，時代力量決策圈中，關於意見不同的互相表達機制、以及彼此之間怎麼進一步取得理解、諒解與共識。她期待透過改革，可以遏止退黨潮，重新讓支持者覺得這是一個值得讓人信任、不是只會各種內鬥、讓人失望沒有下限的政黨。如果在擔任決策委員的這半年期間，可以透過改革取得成果，希望時代力量仍然是年輕世代願意選擇從政的不二選擇。

面對曾玟學退黨一事，時力黨團總召邱顯智今日受訪表示，黃國昌的錄音檔在網路上流出後，就有跟曾玟學討論應該如何草擬相關聲明，不過昨天晚間接獲離黨的通知後，積極想要慰留但仍舊遭到拒絕。「我聽了流出的錄音內容，我只能說，這會對當事人造成非常大的傷害，應該盡可能去彌補。當然，如果是惡意剪接變造，我支持國昌採取法律行動。」

但是邱顯智也認為，這是在什麼場合、脈絡、情境下的談話，黃國昌應該向當事人釋疑。因此，我會在最短的時間內，約曾玟學與黃國昌碰面，「有什麼需要表達的，大家可以面對面坐下來溝通。」

▲苗栗縣議員曾玟學退黨，時力決策委員參選人高鈺婷表示，黨內缺乏理解、接受不同聲音。（圖／高鈺婷臉書）
▲苗栗縣議員曾玟學退黨，時力決策委員參選人高鈺婷表示，黨內缺乏理解、接受不同聲音。（圖／高鈺婷臉書）
 

關鍵字

曾玟學 高鈺婷 退黨 黃國昌 時代力量

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