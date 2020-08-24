未申報不明土壤包裹　延宕3周仍未開罰

本月初傳出國內有消費者收到來自中國大陸的不明種子等包裹，農委會及關務署5日表示將強化邊境管理，但3周過後，農委會今日表示，因未獲關務署資訊，還沒開罰。
7月底到8月初之間，包括美國、日本及台灣等地，屢傳出接獲來自中國大陸的不明種子等包裹，8月5日農委會防檢局表示，國內從7月28日到8月3日，也陸續接獲培養土、砂土、肥料及種子等貨品，共9筆。
農委會、財政部關務署5日召開記者會，會中表示閣揆蘇貞昌指示強化邊境把關，因此民眾收到非法入境檢疫物時，若未主動通報將開罰，業者也必須落實申報郵寄或快遞品名，否則要開罰。
根據農委會防檢局收到關務署的資料顯示，前述7月底到8月初之間的9件貨品中，有8件是民眾通報在淘寶、蝦皮、臉書等平台購買，而被「附贈」寄送，因此這些民眾不會被開罰；僅第一件培養土是自行寄送來台，格外引起注目。
防檢局說明，郵寄包裹的責任在收件人身上，若是快遞入境，報關時要落實實名制，須填寫包裹的輸入人，否則責任就歸報關行或快遞公司承擔，加上培養土案涉及未據實申報品名，恐已違反「植物防疫檢疫法」，可裁罰新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。但5日當天，關務署被媒體多次提問違法業者（輸入人或報關行）資訊時，始終未提供，最後稱沒辦法後離去。農委會主委陳吉仲則說，查明會開罰。
農委會阻絕非洲豬瘟病毒於境外的經驗證實，強化邊境管理有賴對違法行為確實執法。但根據防檢局資料顯示，培養土案件的通報日期是7月28日，離通報日期快滿1個月。防檢局副局長鄒慧娟說，還沒收到關務署回覆資訊。